Tres juveniles de Lanús formarán parte de la Dream Cup

Tres juveniles de Lanús en un torneo internacional.

La Selección Argentina Sub-16 comandada por Facundo Quiroga participará de la internacional Dream Cup que se desarrollará en Japón. En el plantel Albiceleste se destacan las citaciones de tres futbolistas de la Séptima División de Lanús, uno de los clubes que más aportó para esta gira.

Tobías Ojeda, Tobías Villamayor y Lhian Noblega es el trío de la cantera Granate. Quién no pasó el corte fue Bruno Heinrich. Todos ellos forman parte del plantel que dirige Leandro Javier Escudero.

Tobías Villamayor Tobías Villamayor, volante ofensivo de Lanús. Lhian Noblega se desempeña como extremo derecho o izquierdo, Tobías Villamayor se mueve cono volante ofensivo y Tobías Ojeda es lateral izquierdo. A pesar de las ausencias de estos tres juveniles, la Séptima venció el pasado fin de semana a Instituto de Córdoba por 1-0, con gol de cabeza de Bruno Heinrich, que también fue parte del proceso de la Selección Sub-16 que realizó entrenamientos en el predio de la AFA.

El mensaje del DT de Lanús El Pichi Escudero, exlateral izquierdo formado en las divisiones inferiores de Lanús, debutando en Primera División en 2004 bajo la conducción de Carlos Ramacciotti, se refirió a los tres jugadores convocados: “Es una alegría muy grande. Se lo merecen, trabajan para eso y tienen muchas condiciones. Esperemos que aprovechen la oportunidad y la disfruten mucho”.

Leandro Escudero Leandro Escudero, DT de la Séptima de Lanús. Además, recalcó que tiene en el plantel a “varios chicos que están muy bien y que, más adelante, van a tener esa oportunidad de Selección”. La Selección Argentina Sub-16 debutará este miércoles frente a Francia, el viernes se medirá contra Costa de Marfil y el domingo se medirá con Japón. Esta categoría de la Albiceleste disputó en abril la Vertex Cup, en Miami. Plantel de la Selección Argentina Sub-16 River Plate (4): Gianfranco Ledestre, Felipe López, Bautista Giménez y Bruno Cabral. Lanús (3): Tobías Ojeda, Tobías Villamayor y Lhian Noblega. Boca Juniors (3): Martín Villamil, Santiago Medina y Facundo Amaya. Newell’s (3): Diego Ruiz Díaz, Giovanni Rubortone y Bautista Arévalo. Argentinos Juniors (1): Sebastián Roma. Vélez Sarsfield (1): Santino García. Huracán (1): Vito Franciosa. Independiente (1): Juan Ignacio Espósito. Racing Club (1): Román González. Rosario Central (1): Jonás Dellamea. Real Madrid (1): Mauro Del Castillo.

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