viernes 29 de mayo de 2026
Escribinos
29 de mayo de 2026
Todo listo.

Lanús ya conoce a su rival en Copa Sudamericana: enfrentará a Cienciano

Lanús, que finalizó tercero en su grupo de la Copa Libertadores, ya tiene rival confirmado para el repechaje. Además, quedaron definidos los cruces.

Lanús defenderá el título de la Copa Sudamericana.

Lanús defenderá el título de la Copa Sudamericana.

Al quedar ordenados por rendimiento deportivo (los mejores terceros contra los peores segundos), el conjunto del sur del Gran Buenos Aires quedó emparejado con el combinado de Cusco.

Lee además
Matías Sepúlveda, de Lanús a la Selección Chile. 
A La Roja.

Matías Sepúlveda fue convocado a la selección de Chile
lanus se despidio de la copa libertadores con triunfo ante mirassol
En la Fortaleza.

Lanús se despidió de la Copa Libertadores con triunfo ante Mirassol

La serie se abrirá en La Fortaleza en la semana del 21 de julio. Siete días después, la llave se definirá en la exigente altitud del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a más de 3400 metros sobre el nivel del mar. El ganador de este cruce avanzará directamente a los octavos de final, donde esperan los primeros de cada grupo de la Sudamericana, cuyos emparejamientos finales se determinan mediante el sorteo organizado por la Conmebol.

Así quedaron todos los cruces de Playoffs de la Copa Sudamericana

El ordenamiento general de la fase de grupos determinó llaves de alto impacto reguladas por el reglamento de rendimiento continental. Los ocho clasificados de esta fase se cruzarán en la siguiente ronda ante los clubes que ganaron sus respectivas zonas.

Los enfrentamientos confirmados para el repechaje:

Llave A: Gremio vs. Bolívar

Llave B: RB Bragantino vs. Sporting Cristal

Llave C: Vasco da Gama vs. Medellín

Llave D: O’Higgins vs. Boca Juniors

Llave E: Tigre vs. Nacional de Uruguay

Llave F: Caracas vs. Santa Fe

Llave G: Cienciano vs. Lanús

Llave H: Santos vs. Universidad Central de Venezuela

Calendario del torneo rumbo a la final

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas tendrán lugar la semana siguiente. El gran objetivo de los equipos sobrevivientes será avanzar casilleros en el cuadro general para alcanzar la gran final única, pactada para el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Temas
Seguí leyendo

Matías Sepúlveda fue convocado a la selección de Chile

Lanús se despidió de la Copa Libertadores con triunfo ante Mirassol

De Lanús a Europa: Agustín Medina está en la mira de tres clubes de Italia

Pellegrino aclara rumores de renuncia en Lanús

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El plantel de Banfield reclama sueldos atrasados y analiza ir a Agremiados.
Primeros movimientos.

Otro defensor de Banfield aparece en la mira de Newell's

Las más leídas

Te Puede Interesar

La vecina de Temperley que apuesta a formarse en la Universidad de Lomas mientras que hace viajes exclusivos para mujeres. 
Autosuperación.

La remisera de Temperley que lleva sólo a mujeres y que sueña con recibirse de abogada