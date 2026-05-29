Lanús ya conoce a su rival en Copa Sudamericana: enfrentará a Cienciano

Lanús ya conoce su camino para revalidar la corona internacional: se enfrentará a Cienciano de Perú por el repechaje de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino accedió a esta instancia tras finalizar en la tercera posición del Grupo G de la Copa Libertadores gracias a su victoria por 1 a 0 sobre Mirassol.

Al quedar ordenados por rendimiento deportivo (los mejores terceros contra los peores segundos), el conjunto del sur del Gran Buenos Aires quedó emparejado con el combinado de Cusco.

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La serie se abrirá en La Fortaleza en la semana del 21 de julio . Siete días después, la llave se definirá en la exigente altitud del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a más de 3400 metros sobre el nivel del mar. El ganador de este cruce avanzará directamente a los octavos de final, donde esperan los primeros de cada grupo de la Sudamericana, cuyos emparejamientos finales se determinan mediante el sorteo organizado por la Conmebol.

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El ordenamiento general de la fase de grupos determinó llaves de alto impacto reguladas por el reglamento de rendimiento continental. Los ocho clasificados de esta fase se cruzarán en la siguiente ronda ante los clubes que ganaron sus respectivas zonas.

Los enfrentamientos confirmados para el repechaje:

Llave A: Gremio vs. Bolívar

Llave B: RB Bragantino vs. Sporting Cristal

Llave C: Vasco da Gama vs. Medellín

Llave D: O’Higgins vs. Boca Juniors

Llave E: Tigre vs. Nacional de Uruguay

Llave F: Caracas vs. Santa Fe

Llave G: Cienciano vs. Lanús

Llave H: Santos vs. Universidad Central de Venezuela

Calendario del torneo rumbo a la final

Los partidos de ida de los playoffs se disputarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que las revanchas tendrán lugar la semana siguiente. El gran objetivo de los equipos sobrevivientes será avanzar casilleros en el cuadro general para alcanzar la gran final única, pactada para el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.