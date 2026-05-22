La autocrítica de Nahuel Losada: "El hincha de Lanús se merece otra imagen nuestra"

El sueño de Lanús en la Copa Libertadores llegó a su fin de manera prematura. La caída 2 a 0 ante Liga de Quito en la exigente altura ecuatoriana sentenció las chances del Granate en la competencia, desatando la lógica frustración del plantel.

Uno de los que alzó la voz luego de la dolorosa eliminación fue el arquero Nahuel Losada. El uno del Granate no anduvo con vueltas y visiblemente molesto disparó contra la actitud del grupo. Es cierto que Lanús se va de la Libertadores de manera prematura y con un sinfín de errores que el uno eligió exponer.

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El Granate flaqueó en un momento crucial de la competencia. Perdió todos los partidos de visitante en el torneo más importante de Sudamérica, cayó en las dos presentaciones en la altura de Ecuador y de Bolivia, no tuvo respuestas y dejó mucho que desear por las expectativas que se habían generado.

El uno de Lanús fue pieza clave en los títulos conseguidos en la Copa Sudamericana y la Recopa . Evidentemente, Lanús no dio la talla después de la temprana eliminación en la Copa Libertadores actual, lo cual desató la bronca de todo el plantel Granate.

"Fue un partido complicado, estábamos haciendo un buen papel en el primer tiempo. En el segundo tiempo decaímos un poco, empezamos a defender un poco más atrás y venimos pecando este semestre con errores que después pagamos caro. Antes pegaba en el palo y salía y ahora sufrimos goles en contra. Nos cuesta mucho convertir, ya no podemos clasificar en la Libertadores asi que vamos a dar todo para meternos en la Sudamericana", aseguró Losada.

Además, consideró que "es muy temprano para sacar conclusiones, ahora nos queda un partido importante para ganar en casa la semana que viene". Y apuntó: "Nos queda la tranquilidad que vamos a La Fortaleza, donde nos hacemos muy fuertes. Igualmente estamos muy dolidos porque no eran las expectativas que teníamos para el cierre de este semestre. El salir campeón te lleva a estar muy arriba, ahora hay que agachar la cabeza para sacar esto a flote".

losada lanus Nahuel Losada, figura clave de Lanús en la obtención de la Copa Sudamericana 2025.

Las chances de Lanús para clasificar a la Copa Sudamericana

En la próxima fecha, el equipo que conduce Mauricio Pellegrino, vigente campeón de la Copa Sudamericana, definirá el grupo recibiendo a Mirassol de Brasil, necesitando sumar para asegurar el tercer lugar.

En caso de perder, y que Liga caiga ante Always Ready de Bolivia, Lanús terminará la fase de grupos en el último puesto, eliminado de todos los frentes. Ambos partidos se disputarán el próximo martes, en lo que será el último partido del Granate en un semestre que ya tiene consumada la eliminación de la Copa Libertadores y una pobre producción en el Torneo Apertura donde se quedó afuera en octavos de final.