En la altura, Lanús perdió con Liga de Quito y se despidió de la Copa Libertadores

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Lanús perdió con Liga de Quito y quedó eliminado

A más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, Lanús no pudo dar el golpe en Ecuador y se despidió de la Copa Libertadores. Liga de Quito aprovechó una jugada fortuita para ponerse en ventaja y sobre el cierre liquidó la historia con un 2 a 0 que dejó sin chances al equipo de Mauricio Pellegrino.

Para mantener sus posibilidades de clasificar, el "Granate" necesitaba, al menos, llevarse un punto del estadio Rodrigo Paz Delgado, pero no pudo. Con un gol en contra de Felipe Peña Biafore y otro de Fernando Cornejo, el "Albo" logró el resultado que permitía avanzar de fase y así aseguró un lugar en los octavos de final. El otro clasificado es Mirassol de Brasil.

El partido, en sí, fue parejo y no hubo un dominador claro. Los dos fueron muy cautelosos, arriesgaron muy poco en un contexto de mucha paridad y el empate era lo que mejor le sentaba al desarrollo. Sin embargo, y a pesar de que no había exigido a Nahuel Losada para merecer el triunfo, Liga aprovechó el regalo, lo defendió bien y sobre el final, cuando Lanús lanzado en ataque, convirtió el gol que le dio la clasificación.

Ahora, de cara a la última fecha, Lanús deberá sumar un punto ante Mirassol en la Fortaleza de Guidi y Cabrero para continuar en competencia en la Copa Sudamericana, certamen que ganó el año pasado frente a Atlético Mineiro.