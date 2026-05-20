jueves 21 de mayo de 2026
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20 de mayo de 2026
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En la altura, Lanús perdió con Liga de Quito y se despidió de la Copa Libertadores

Con un gol en contra de Felipe Peña Biafore y otro de Cornejo, el "Granate" cayó por 2 a 0 ante el "Albo" y quedó eliminado. Ahora irá por la Sudamericana.

Cornejo le dio el golpe final a Lanús, que quedó eliminado.

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Lanús perdió con Liga de Quito y quedó eliminado

A más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, Lanús no pudo dar el golpe en Ecuador y se despidió de la Copa Libertadores. Liga de Quito aprovechó una jugada fortuita para ponerse en ventaja y sobre el cierre liquidó la historia con un 2 a 0 que dejó sin chances al equipo de Mauricio Pellegrino.

Para mantener sus posibilidades de clasificar, el "Granate" necesitaba, al menos, llevarse un punto del estadio Rodrigo Paz Delgado, pero no pudo. Con un gol en contra de Felipe Peña Biafore y otro de Fernando Cornejo, el "Albo" logró el resultado que permitía avanzar de fase y así aseguró un lugar en los octavos de final. El otro clasificado es Mirassol de Brasil.

El partido, en sí, fue parejo y no hubo un dominador claro. Los dos fueron muy cautelosos, arriesgaron muy poco en un contexto de mucha paridad y el empate era lo que mejor le sentaba al desarrollo. Sin embargo, y a pesar de que no había exigido a Nahuel Losada para merecer el triunfo, Liga aprovechó el regalo, lo defendió bien y sobre el final, cuando Lanús lanzado en ataque, convirtió el gol que le dio la clasificación.

Ahora, de cara a la última fecha, Lanús deberá sumar un punto ante Mirassol en la Fortaleza de Guidi y Cabrero para continuar en competencia en la Copa Sudamericana, certamen que ganó el año pasado frente a Atlético Mineiro.

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¡Final del partido: perdió Lanús!

45' (+6) ST. Lanús no pudo dar el golpe en la altura de Quito y perdió por 2 a 0 ante Liga, con un gol en contra de Felipe Peña Biafore y otro de Cornejo. Con este resultado, quedó eliminado de la Copa Libertadores.

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45' ST. Se adicionaron 6 minutos.

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¡GOL DE LIGA DE QUITO!

45'ST. El equipo de Ecuador pegó en el cierre, cuando Lanús estaba lanzado en ataque, y sentenció el partido con un gol de Cornejo.

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40' ST. Se juegan los últimos 5 minutos del tiempo reglamentario.

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¡GOL DE LIGA DE QUITO!

27' ST. Una jugada desafortunada le permitió al local ponerse en ventaja: un tiro de esquina que salió defectuoso pasó entre varias personas, le rebotó a Felipe Peña Biafore y el balón se metió dentro de su arco.

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¡Inició el segundo tiempo!

0'ST. Ya se juegan los últimos 45 minutos en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

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¡Final del primer tiempo!

45' ST. Lanús y Liga de Quito igualan 0 a 0 al cabo de los primeros 45 minutos de un partido trascendental por la fecha 5 de la Copa Libertadores.

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Poco por acá, nada por allá

35' PT. Lanús y Liga de Quito siguen sin sacarse diferencias en un partido parejo, donde el "Granate" se acercó algunas veces al arco rival, pero sin demasiado peligro, salvo un centro que cayó desde la derecha y casi mete en contra Quiñónez.

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Lanús y Liga de Quito, sin diferencias

20' PT. Al cabo de los primeros 20 minutos, ninguno logra imponer condiciones y el desarrollo del partido es bastante parejo.

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¡Arrancó el partido!

0' PT. En la altura de Quito, a 2800 metros de altura sobre el nivel del mar, Lanús ya juega ante Liga por la fecha 5 de la Copa Libertadores.

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Formaciones confirmadas de Liga de Quito y Lanús

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Franco Allala, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quintero, Jesús Pretell, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Yerlin Quiñónez; Deyverson Silva y Michael Estrada.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Yoshan Valois.

Hora: 21.30. Arbitro: Andrés Rojas (Colombia). Cancha: Liga de Quito. TV: Espn.

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