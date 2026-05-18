Cómo llega Liga de Quito al choque crucial con Lanús por Copa Libertadores

El Estadio Rodríguez Paz Delgado será el escenario de una auténtica batalla futbolística este miércoles, para vivir el choque entre Liga de Quito y Lanús por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores . El equipo ecuatoriano llega comprometido en el plano internacional, pero con un importante envión anímico cosechado en el torneo de su país.

El panorama en la Copa Libertadores es crítico para los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes. Liga de Quito se encuentra en la tercera posición del Grupo G con 6 unidades. La derrota 2 a 0 ante Mirassol en Brasil durante la jornada anterior dejó al equipo sin margen de error.

A todo o nada. Lanús, con el foco en el partido clave ante Liga de Quito

Para clasificar a los octavos de final, Liga de Quito necesita hacer pesar la localía en los dos partidos que le restan en su cancha. El duelo ante el Granate funciona como una revancha directa, ya que en el partido de ida disputado en La Fortaleza, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se impuso 1 a 0 con gol de Agustín Cardozo.

A diferencia de las dudas coperas, la actualidad de Liga en la LigaPro de Ecuador muestra signos claros de mejoría. El equipo encadenó dos victorias consecutivas de vital importancia para calmar las aguas en la interna: El pasado viernes venció 2 a 1 a Técnico Universitario en la Casa Blanca, mostrando rebeldía ofensiva sobre el cierre del partido.

Mientras que en la jornada anterior se impuso con autoridad por 3 a 1 ante Mushuc Runa en condición de visitante. Estos resultados acomodaron a Liga en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 23 puntos, manteniéndose en los primeros puestos del campeonato local.

Liga de Quito es un equipo respetado en su país, ya que es el único conjunto ecuatoriano en ganar la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa.

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La pizarra de Tiago Nunes: desgaste físico y presión institucional

El estratega de Liga de Quito ha tenido que lidiar con un calendario feroz y la alta exigencia de la parcialidad blanca. "No somos máquinas, los jugadores son seres humanos que necesitan un proceso de recuperación física y mental", expresó Nunes en rueda de prensa tras el último triunfo, haciendo alusión a la rotación obligada por el cansancio acumulado.

En lo futbolístico, la gran carta ofensiva de los ecuatorianos es el delantero Michael Estrada, quien viene de anotar en el torneo local. Además, se espera el regreso de la base titular que descansó parcialmente el fin de semana para contrarrestar la intensidad de un Lanús que llega golpeado tras caer 4 a 0 ante Always Ready en Bolivia.

Además de Michael Estrada, el resto de sus figuras son el arquero Alexander Domínguez, el defensor haitiana Ricardo Adé, el brasileño Deyverson y Jeison Medina. El plantel comandado por Tiago Nunes está conformado por siete jugadores sudamericanos y uno del Caribe.

Gabriel Villamil (Bolivia), Fernando Cornejo (Chile), Gian Allala (Uruguay), Ricardo Adé (Haiti), Jeison Medina (Colombia), Deyverson (Brasil), Jesús Pretell (Perú) y Rodney Redes (Paraguay), son los futbolistas extranjeros del equipo ecuatoriano.

El factor campo: precios más altos y pedido de aliento

La dirigencia de Liga, comandada en el área deportiva por Eduardo Álvarez, catalogó este choque como "trascendental". A pesar de haber aumentado levemente el costo de las entradas, la expectativa es total.

El defensor haitiano Ricardo Adé, quien figura en la lista de convocados con su selección para el próximo Mundial, envió un mensaje directo a la hinchada alba de cara al miércoles: "Queríamos salir con buena energía porque el miércoles tenemos un partido difícil. Si queremos pasar de fase, debemos ganar los dos partidos de local si o si. Sin el apoyo de la hinchada no va a ser posible".

Liga de Quito se planta ante su gente sabiendo que noventa minutos dictarán gran parte de su destino continental en este 2026. Buscará hacerse fuerte en su estadio Rodrigo Paz Delgado, el cual representa uno de los escenarios más imponentes y modernos del continente. Inaugurado en 1997, es apodado “La Casa Blanca”, ubicado a 2.734 metros sobre el el nivel del mar y con una capacidad para 42.000 espectadores.