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18 de mayo de 2026
¡Ups!

Cómo llaman Nazarena Vélez y Barbie Vélez a sus partes íntimas

Nazarena Vélez y Barbie Vélez, junto con Alejandra Maglietti, compartieron una jocosa charla sobre su intimidad en el streaming de Bondi Live.

Barbie Vélez y Nazarena Vélez, picantes.&nbsp;

Barbie Vélez y Nazarena Vélez, picantes. 

En un jocoso momento al aire y en tono de broma, Nazarena Vélez y su hija Barbie Vélez, junto con Alejandra Maglietti, confesaron de qué manera, cada una de ellas, llaman a sus partes íntimas y también contaron algunas cuestiones escatológicas.

Desde el ciclo Storytime por el streaming de Bondi Live, las tres bromearon con su impensada confesión después de que Nazarena Vélez planteó los cambios físico que vive en la actualidad.

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“Yo antes podía controlar cuando tenía ganas de hacer pis. Ahora tengo ganas de hacer pis y tengo que ir a hacer pis porque si no no te retengo. A mí me pasa que me quedo dos minutos más arriba de la cinta y como que me voy quedando quieta porque si camino me meo”, contó.

Barbie Vélez se sumó a la picante charla

Barbie Vélez contó la situación similar que atravesó durante el embarazo de su hijo Salvador: “A mí me pasaba también en el embarazo, me reía y salía el chorrito de pis”.

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Nazarena Velez, Barbie Velez y Alejandra Maglietti.

Nazarena Velez, Barbie Velez y Alejandra Maglietti.

“Por eso hay que hacer mucho ejercicio de la puchaina, o como la llames. Hay distintos nombres. ¿Vos no le tenés nombre a tu vagina?”, lanzó Nazarena Vélez.

“La casita”, contestó Barbie Vélez sin rodeos. Al preguntarle a Alejandra Maglietti por el nombre que le puso a su parte íntima, la panelista respondió con una sonrisa y con cierta duda: “La puchi, la chuchi”. “La mimosa, la cariñosa”, la ayudó Nazarena Vélez mientras no paraba de rierse de su propia ocurrencia.

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