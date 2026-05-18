Cómo llaman Nazarena Vélez y Barbie Vélez a sus partes íntimas

En un jocoso momento al aire y en tono de broma, Nazarena Vélez y su hija Barbie Vélez , junto con Alejandra Maglietti, confesaron de qué manera, cada una de ellas, llaman a sus partes íntimas y también contaron algunas cuestiones escatológicas.

Desde el ciclo Storytime por el streaming de Bondi Live , las tres bromearon con su impensada confesión después de que Nazarena Vélez planteó los cambios físico que vive en la actualidad.

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POLEMICO: ¿ES NORMAL PONERLE NOMBRE A TU V4GINA? De lunes a viernes sumate a #STORYTIME a partir de las 14hs con @nazarenavelez @barbiepucheta @alemaglietti pic.twitter.com/v4P5WsmiOx

“Yo antes podía controlar cuando tenía ganas de hacer pis. Ahora tengo ganas de hacer pis y tengo que ir a hacer pis porque si no no te retengo. A mí me pasa que me quedo dos minutos más arriba de la cinta y como que me voy quedando quieta porque si camino me meo”, contó.

Barbie Vélez se sumó a la picante charla

Barbie Vélez contó la situación similar que atravesó durante el embarazo de su hijo Salvador: “A mí me pasaba también en el embarazo, me reía y salía el chorrito de pis”.

image Nazarena Velez, Barbie Velez y Alejandra Maglietti.

“Por eso hay que hacer mucho ejercicio de la puchaina, o como la llames. Hay distintos nombres. ¿Vos no le tenés nombre a tu vagina?”, lanzó Nazarena Vélez.

“La casita”, contestó Barbie Vélez sin rodeos. Al preguntarle a Alejandra Maglietti por el nombre que le puso a su parte íntima, la panelista respondió con una sonrisa y con cierta duda: “La puchi, la chuchi”. “La mimosa, la cariñosa”, la ayudó Nazarena Vélez mientras no paraba de rierse de su propia ocurrencia.