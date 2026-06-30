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30 de junio de 2026
Rescate emotivo.

El enorme gesto de Ernestina Pais que salió a la luz tras su muerte

Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Alejandra Maglietti recordaron a Ernestina Pais y revelaron una anécdota desconocida de la periodista.

Ernestina Pais falleció a los 54 años.&nbsp;

Ernestina Pais falleció a los 54 años. 

Luego de escuchar los recuerdos de Nazarena y Barbie Vélez, Alejandra Maglietti reveló al aire un episodio desconocido protagonizado por Ernestina Pais.

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“Una amiga mía era amiga de Ernestina y me contó que, en el último tiempo, el padre había tenido un problema de salud. Ernestina fue al hospital a darle una mano. Se puso el problema al hombro, movió todo para que lo atendieran. Una generosidad”, contó Alejandra Maglietti.

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El recuerdo a Ernestina Pais

Durante el programa, Nazarena Vélez confesó que la noticia de la muerte de Ernestina la golpeó profundamente. “La muerte de Ernestina me pegó muy fuerte. Yo la conocía mucho. Trabajamos, fue compañera de Barbie”, dijo Nazarena Vélez.

Luego recordó cómo era en el trato cotidiano: “Era una mujer tan orgánica, tan amorosa, tan siempre para arriba, tan copada”.

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Con la voz quebrada, agregó: “Ernestina siempre estaba contenta y luchó mucho por estar bien. Luchó mucho hasta con ella misma. Se los cuento y me dan ganas de llorar, pero la quiero recordar con alegría porque fue una mujer íntegra, hermosa. Le quiero mandar un beso a su hijo”.

Barbie Vélez, quien compartió trabajo con la conductora, también expresó su tristeza y recordó el cariño que despertaba en quienes la conocieron. “Yo creía que no era cierto, por eso te mandé el mensaje. Era una mina increíble”, dijo la actriz, y sumó: “Nunca la vi de mal humor. Buena onda, siempre con una palabra de aliento y estando mucho para los demás”.

“Una genia. La vamos a recordar con mucho amor, con mucho respeto, como ella se merece”, cerró Nazarena Vélez, visiblemente movilizada.

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