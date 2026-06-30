Santiago del Moro confirmó cómo será el regreso de la placa planta en Gran Hermano

Poco después de la eliminación de Nenu López de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público, Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa a charlar con los participantes y realizó un importante anuncio sobre la placa de esta semana: vuelve la placa planta.

“Lo pidieron, le mojaron la oreja al Big, estuvieron cantando, ‘todos a placa así se van las plantas’ cantaban. A partir de este momento están todos en placa”, reveló Santiago del Moro, mientras los jugadores celebraban cantando.

Luego del inesperado anuncio, Santiago del Moro le confirmó al público del reality y a todos los participantes cómo funcionará esta vez la placa planta.

“Va a ser hasta el miércoles que bajen en positivo, ¿por qué se va a hacer esto? Para que no saquen después a alguien que no es planta, que se marque desde los fandoms a alguien que no es planta y vayan por ahí, como ha pasado en otras oportunidades”, explicó.

image

Y agregó: “Es decir, va a haber una especie de primera instancia el próximo miércoles con placa positiva, van a bajar y de ahí sí se transforma en placa planta hasta el lunes. Todavía no sabemos cuántos se van a ir, puede ser más de uno”.