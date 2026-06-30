miércoles 01 de julio de 2026
Escribinos
30 de junio de 2026
Sorpresa.

Santiago del Moro confirmó cómo será el regreso de la placa planta en Gran Hermano

El conductor hizo un sorpresivo anuncio en Gran Hermano Generación Dorada y explicó cómo funcionará la placa planta en esta oportunidad.

Santiago del Moro anunció la placa planta.&nbsp;

Santiago del Moro anunció la placa planta. 

Poco después de la eliminación de Nenu López de la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público, Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa a charlar con los participantes y realizó un importante anuncio sobre la placa de esta semana: vuelve la placa planta.

“Lo pidieron, le mojaron la oreja al Big, estuvieron cantando, ‘todos a placa así se van las plantas’ cantaban. A partir de este momento están todos en placa”, reveló Santiago del Moro, mientras los jugadores celebraban cantando.

Lee además
Carolina Chiappetta, ex Gran Hermano. 
Va de retro.

En qué anda Carolina Chiappetta, la ex GH que fue viral por años

Santiago del Moro entró a la casa de Gran Hermano. 
Fuerte.

Noche de emoción en GH: los mensajes que recibieron los participantes
Embed

Cómo funcionará la placa planta en Gran Hermano

Luego del inesperado anuncio, Santiago del Moro le confirmó al público del reality y a todos los participantes cómo funcionará esta vez la placa planta.

“Va a ser hasta el miércoles que bajen en positivo, ¿por qué se va a hacer esto? Para que no saquen después a alguien que no es planta, que se marque desde los fandoms a alguien que no es planta y vayan por ahí, como ha pasado en otras oportunidades”, explicó.

image

Y agregó: “Es decir, va a haber una especie de primera instancia el próximo miércoles con placa positiva, van a bajar y de ahí sí se transforma en placa planta hasta el lunes. Todavía no sabemos cuántos se van a ir, puede ser más de uno”.

Temas
Seguí leyendo

En qué anda Carolina Chiappetta, la ex GH que fue viral por años

Noche de emoción en GH: los mensajes que recibieron los participantes

El desconsolado llanto de Tamara Paganini: "Me quiero ir"

La respuesta de Laura Ubfal a Del Moro: "La gordofobia es una..."

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
José  María Muscari y Ernestina Pais. 
La causa.

Por qué Muscari fue llamado a declarar tras la muerte de Ernestina Pais

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jorge Vivaldo, DT de Brown de Adrogué.
Arrancó derecho.

Jorge Vivaldo, feliz por el triunfo y los refuerzos