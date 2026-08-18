Banfield será sede de un conversatorio sobre la figura de San Martín.

La Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora realizará este sábado 22 de agosto, en Banfield, un nuevo encuentro abierto a la comunidad, con una charla dedicada a la figura del general José de San Martín.

Bajo el título “San Martín… el protector…”, el conversatorio estará a cargo del Dr. Flavio Osimani, abogado, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y profesor titular de la Universidad Católica Argentina de La Plata.

La actividad se llevará a cabo a las 17, en la sede ubicada en Cochabamba 131, Banfield, y será de carácter gratuito y abierto a toda la comunidad.

La figura de San Martín como referencia Desde la Asociación Cultural Belgraniana de Lomas de Zamora invitaron a vecinos y vecinas a participar de este espacio de reflexión y acercamiento a la historia argentina, con especial foco en la figura de uno de los principales protagonistas del proceso independentista sudamericano.

Para participar, se solicita realizar una inscripción previa a través del correo electrónico [email protected]. La actividad forma parte de las propuestas impulsadas por la institución para promover el conocimiento y la difusión de la historia nacional y sus protagonistas.

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