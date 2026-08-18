Flor Vigna mandó al frente a una famosa que quiso conquistar a Nico Occhiato cuando era su novio.

Flor Vigna reveló en La Casa de los Famosos México, el reality donde está participando, que una famosa intentó conquistar a Nico Occhiato cuando eran novios. El hecho habría ocurrido durante un viaje del conductor de Luzu TV a Disney.

"Un novio (Occhiato) había ido a Disney, lo llevaba una empresa de quinceañeras, e ibas con otro artista. Había una chica que se llama Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien a mí, divina”, dijo Flor Vigna revelando el nombre de la implicada.

Flor vignia quemó completamente a Cande Ruggieri y contó que se quiso levantar a su novio en un viaje y hasta se le metió a la cama pic.twitter.com/S4e0tUQk6u — Clona (@clona_ari) August 18, 2026 Y dio otros detalles picantes: “Él fue con ella. Y cuando vuelve él me dice: 'Te voy a decir algo pero no seas tan boluda de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo ¿ya fue no?'".

Flor Vigna recordó su encuentro con Cande Ruggeri Para sorpresa de sus compañeros del reality, Flor Vigna contó cómo fue su encuentro con Cande Ruggeri. "A las dos semanas me toca la acción de un yogurt y fuimos las dos... con mi novio le decíamos 'la merecedora'... Siempre me quedé con las ganas de decirle", disparó.

"Así que Cande Ruggeri si me estás viendo, sé que te quisiste tirar a mi novio en ese entonces", dijo a cámara sobre el pasado de la modelo e hija de Oscar Ruggeri. "Según mi novio no pasó nada, nos queríamos mucho... Él me dijo, 'no le digas porque me vendés'... Fue cuando yo tenía 20", contó Flor Vigna. "Fue un noviazgo muy lindo, y fue el que más me gustó", cerró.

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