Benjamín Vicuña se plantó tras la provocación de Mauro Icardi y la China Suárez

Benjamín Vicuña habló en PH Podemos Hablar acerca de la paternidad y sobre sobre cómo atraviesa la distancia con los hijos que tuvo con la China Suárez y Mauro Icardi le contestó en las redes sociales. Luego, el actor chileno tomó una firme decisión.

Según reveló la periodista Naiara Vecchio en su cuenta de la red social X, "se rompió el acuerdo por los permisos de viaje de los hijos de la China y Vicuña".

Benjamín Vicuña habló de la distancia con sus hijos: "No es justo"

Mientras que allegados a la China Suárez y Benjamín Vicuña le habrían asegurado a la panelista del programa de Flor de la V que "nada sigue igual desde ahora, se habla todo de nuevo".

El conflicto habría recrudecido luego de que Mauro Icardi cuestionara con un posteo en las redes sociales el rol como padre de Benjamín Vicuña.

El futbolista usó una foto del baño que remitió a un viejo dicho de la China Suárez, cuando acusó al padre de sus hijos menores de "el padre del año que se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones".

En este contexto, la abogada Ana Rosenfeld le recomendó al actor actuar por la vía judicial. En comunicación con SQP, remarcó que el chileno debe responder firmemente y le dio un mensaje claro: "Yo contestaría en Tribunales".

La abogada apuntó a la flexibilidad que tuvo el actor al autorizar los traslados de Magnolia y Amancio al exterior y, con esto, permitir la convivencia de los menores con la China Suárez y Mauro Icardi en Estambul. "Si soy él, mañana mismo escolarizo a mis chicos en la Argentina", sentenció Ana Rosenfeld sobre su estrategia judicial.