A 8 años del crimen de Iván Echeverría, la sentencia todavía no está firme

Este martes 18 de agosto se cumplen ocho años del crimen de Iván Echeverría , el joven de 18 años asesinado durante un intento de robo en el barrio Parque Barón , y aunque sus asesinos fueron condenados por la Justicia, la sentencia todavía no está firme y la familia continúa esperando una resolución definitiva.

"La cámara mantuvo la sentencia pero volvieron apelar y seguimos esperando que quede firme", contó a La Unión el padre de la víctima, Martín Echeverría .

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El crimen ocurrió el 18 de agosto de 2018, cuando Iván terminaba de cargar nafta en una estación de servicio ubicada en el cruce de Juan XXIII y Madrid. En ese momento fue abordado por dos delincuentes armados que intentaron robarle la moto.

De acuerdo con lo establecido durante el juicio, el joven recibió un disparo en el tórax y murió en el lugar. Los atacantes escaparon sin concretar el robo.

Los asesinos de Ivan Echeverría fueron condenados en 2024.

La sentencia y una espera que continúa

En marzo de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora declaró culpables a Jaime Federico "El Chinito" Michel y Lucas Peláez.

Los jueces consideraron probado que ambos habían participado primero de un ataque a tiros contra una pareja en Villa Centenario y que, minutos después, protagonizaron el intento de robo que terminó con la muerte de Iván.

Fueron condenados a 35 años de prisión por los delitos de "tentativa de homicidio" y "homicidio en ocasión de robo". Sin embargo, la resolución fue apelada por las defensas y, hasta el momento, la condena no quedó firme.

Según había informado este medio en febrero de este año, los recursos presentados fueron rechazados por la Justicia, aunque los condenados todavía contarían con una instancia más.