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3 de octubre de 2026
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The Beatles Symphonic Fantasy regresa a la Argentina

The Beatles Symphonic Fantasy hace una escala en la Argentina con las canciones de los Fab Four y con los arreglos originales de Damián Mahler.

The Beatles Symphonic Fantasy, en vivo.&nbsp;

The Beatles Symphonic Fantasy, en vivo. 

The Beatles Symphonic Fantasy regresa a Buenos Aires en el marco de su gira internacional. La obra de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se transforma en una experiencia sinfónica y audiovisual de gran escala, con arreglos originales de Damián Mahler.

Hay canciones que atraviesan generaciones y continúan encontrando nuevas formas de emocionar. Ese es el espíritu de The Beatles Symphonic Fantasy, el espectáculo que vuelve a Buenos Aires para recrear el universo musical de The Beatles a través de una propuesta que combina orquesta sinfónica, banda en vivo y una puesta audiovisual de última generación.

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The Beatles Symphonic Fantasy en Argentina.

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Nuevo encuentro con The Beatles

La cita será el jueves 12 de noviembre a las 20,30 en el Teatro Coliseo, donde las composiciones de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr cobrarán una nueva dimensión a través de una propuesta sinfónica de gran despliegue. Las entradas se encuentras a la venta por TICKETEK

Con arreglos originales del director y compositor argentino Damián Mahler, uno de los nombres destacados de la nueva generación de directores y compositores argentinos, el espectáculo propone un recorrido por las diferentes etapas de la carrera de The Beatles: desde la energía de sus primeros éxitos hasta la sofisticación y riqueza musical de sus últimos trabajos.

La combinación de una gran orquesta sinfónica con músicos en vivo y una propuesta visual especialmente desarrollada convierte cada canción en una experiencia diferente, donde los clásicos de la banda británica dialogan con nuevos arreglos, sonidos y dimensiones escénicas.

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