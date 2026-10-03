Todo mal entre Julieta Poggio y la Negra Vernaci: "Le cae para el traste"

En la primera semana de la nueva temporada de MasterChef Celebrity , en Telefe, comenzaron a trascender algunas versiones sobre la mala relación entre los participantes y situaciones polémicas. Una de ellas apunta directamente a Julieta Poggio y la Negra Vernaci.

La información fue ventilada en el ciclo Ya fue Todo, por Jotax Digital. Allí, donde Alejandro Costelo se refirió al supuesto conflicto entre la influencer que enfrenta rumores de romance con Luck Ra y la locutora: “A Juli Poggio le cae para el traste la Negra Vernaci ”.

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El rumor comenzó a correr después de que Julieta Poggio, que sufrió un accidente, contara que existe una persona entre sus compañeros del reality que le cae muy mal.

"La Negra Vernaci le cae para el traste a Juli Poggio": el dato que dio el periodista Ale Castelo. https://t.co/aUgsTFVfYf pic.twitter.com/4Ege2To7L8

A partir de esa declaración, comenzaron las especulaciones sobre quién podría ser y, según la versión difundida en el programa, se trataría de la Negra Vernaci.

Qué habría pasado entre Julieta Poggio y la Negra Vernaci

Alejandro Costelo aseguró que habría existido un episodio en particular que generó el malestar de la ex Gran Hermano: “En los pasillos me fui enterando de que hubo una situación en donde la Negra se dirigió hacia ella”.

Según la versión del periodista, Julieta Poggio habría optado por no responder en ese momento para evitar una confrontación de la locutora. “Poggio se quedó calladita en ese momento y por eso le cae mal, dejó pasar el momento para no confrontar”, aseguraron desde el programa.

“Hay que ver en el transcurso de las grabaciones y de los programas si vuelve a haber una situación así, porque Juli no se va a poder quedar callada todo el certamen”, aseguró sobre el conflicto en puerta.

Además, el periodista comparó el supuesto episodio con otra situación que habría involucrado a la Negra Vernaci y la China Ansa cuando ambas se picantearon al aire.

“La Negra la agarró desprevenida y ella eligió callar, a diferencia de la China Ansa que le contestó y Vernaci la terminó llevando a su programa”, sentenció sobre esta interna en MasterChef Celebrity.