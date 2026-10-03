sábado 03 de octubre de 2026
Escribinos
3 de octubre de 2026
Marcharon a Tribunales.

Caso Cristian Jalil: el video que demuestra que el colectivo cruzó en rojo y provocó la tragedia

Una cámara de seguridad registró el choque entre el colectivo de la línea 51 y la moto del joven. Las imágenes fueron incorporadas a la causa y serán una prueba clave.

Impactantes imágenes del choque.

Impactantes imágenes del choque.

Un video de una cámara de seguridad podría convertirse en una prueba clave en la investigación por la muerte de Cristian Jalil, el joven motociclista de 25 años que fue atropellado por un colectivo de la línea 51 en Banfield.

Según pudo saber La Unión, las imágenes ya fueron incorporadas a la causa y muestran el momento exacto en que se produjo el violento choque.

Lee además
Cristian Jalil perdió la vida en la tragedia.
Tragedia.

Banfield: detuvieron al colectivero involucrado en el choque fatal en el que murió un motociclista
El colectivo involucrado en el choque.
Tragedia.

La familia del motociclista fallecido busca testigos del choque fatal

El registro permite observar la secuencia previa al impacto y, demostraría que Cristian avanzó con el semáforo en verde mientras que el colectivo habría cruzado con luz roja, de acuerdo a lo que se observa en el registro fílmico.

La filmación es analizada dentro de la investigación que lleva adelante la UFI 10 de Lomas de Zamora, donde el conductor del colectivo continúa imputado por “homicidio culposo”.

La muerte de Cristian Jalil

El impacto ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Vieytes. Cristian regresaba de trabajar a bordo de su Gilera Smash cuando fue embestido por la unidad de la línea 51.

El choque fue de una violencia extrema: el joven salió despedido y murió en el lugar. El colectivero había sido detenido inicialmente, aunque posteriormente recuperó la libertad mientras avanzaba la investigación.

El caso también motivó una marcha este viernes a los Tribunales de Lomas de Zamora. Los familiares se concentraron reclamar justicia por Cristian y también por su hermano Federico, en otro caso ocurrido en Banfield, vinculado a un presunto gatillo fácil.

Temas
Seguí leyendo

Banfield: detuvieron al colectivero involucrado en el choque fatal en el que murió un motociclista

La familia del motociclista fallecido busca testigos del choque fatal

Burzaco: un auto quedó incrustado en una barrera tras un fuerte choque en Ruta 4

Fuerte choque en Banfield: un auto impactó contra un árbol

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Un plan ideal para disfrutar del domingo en Banfield.
Entrada gratuita.

Banfield tendrá un evento con más de 70 emprendedores, música y astrología

Las más leídas

Te Puede Interesar

Desde Turdera, vecinos emprendieron el camino hacia Luján movilizados por la fe. 
Edición 52.

Bajo la lluvia y con mucha fe, peregrinos de Turdera caminan hacia Luján para pedir y agradecer

Por  María Rocío Camisay