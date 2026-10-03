Caso Cristian Jalil: el video que demuestra que el colectivo cruzó en rojo y provocó la tragedia

Un video de una cámara de seguridad podría convertirse en una prueba clave en la investigación por la muerte de Cristian Jalil , el joven motociclista de 25 años que fue atropellado por un colectivo de la línea 51 en Banfield.

Según pudo saber La Unión , las imágenes ya fueron incorporadas a la causa y muestran el momento exacto en que se produjo el violento choque.

Tragedia. Banfield: detuvieron al colectivero involucrado en el choque fatal en el que murió un motociclista

El registro permite observar la secuencia previa al impacto y, demostraría que Cristian avanzó con el semáforo en verde mientras que el colectivo habría cruzado con luz roja, de acuerdo a lo que se observa en el registro fílmico.

La filmación es analizada dentro de la investigación que lleva adelante la UFI 10 de Lomas de Zamora , donde el conductor del colectivo continúa imputado por “homicidio culposo”.

El video que demostraría cómo el colectivero que atropelló a Cristian Jalil cruzó en rojo y provocó el choque fatal ocurrido el 16 de septiembre pasado en Banfield. pic.twitter.com/diKkHgFqMv — Diario La Unión (@LaUnionDiario) October 2, 2026

La muerte de Cristian Jalil

El impacto ocurrió durante la madrugada del 16 de septiembre en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Vieytes. Cristian regresaba de trabajar a bordo de su Gilera Smash cuando fue embestido por la unidad de la línea 51.

El choque fue de una violencia extrema: el joven salió despedido y murió en el lugar. El colectivero había sido detenido inicialmente, aunque posteriormente recuperó la libertad mientras avanzaba la investigación.

El caso también motivó una marcha este viernes a los Tribunales de Lomas de Zamora. Los familiares se concentraron reclamar justicia por Cristian y también por su hermano Federico, en otro caso ocurrido en Banfield, vinculado a un presunto gatillo fácil.