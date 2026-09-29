martes 29 de septiembre de 2026
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29 de septiembre de 2026
Tremendo.

Burzaco: un auto quedó incrustado en una barrera tras un fuerte choque en Ruta 4

Un auto quedó incrustado en una barrera de contención sobre la Ruta 4, en Burzaco. Bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar.

Burzaco: un auto quedó incrustado en una barrera tras un fuerte choque en Ruta 4.

Burzaco: un auto quedó incrustado en una barrera tras un fuerte choque en Ruta 4.

choque-burzaco-2-2026

Fuerte impacto sobre la Ruta 4

El vehículo sufrió importantes daños como consecuencia de la colisión y quedó detenido contra la estructura ubicada al costado de la calzada. Tras el accidente, se desplegó un operativo en el sector para asistir ante la situación y asegurar la zona.

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Las imágenes difundidas por los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown muestran la magnitud de los daños que sufrió el automóvil. Por el momento, no trascendieron datos oficiales sobre personas heridas ni se establecieron las circunstancias que provocaron el choque.

Participaron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, ambulancias municipales, Defensa Civil y efectivos policiales.

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