Burzaco: un auto quedó incrustado en una barrera tras un fuerte choque en Ruta 4.

Un automóvil protagonizó un fuerte choque este lunes en Burzaco, partido de Almirante Brown, cuando terminó incrustado contra una barrera metálica de contención sobre la Ruta 4, a la altura de la calle Buenos Aires. El impacto provocó un operativo de emergencia, aunque no se informaron heridos ni las causas del hecho.

Fuerte impacto sobre la Ruta 4 El vehículo sufrió importantes daños como consecuencia de la colisión y quedó detenido contra la estructura ubicada al costado de la calzada. Tras el accidente, se desplegó un operativo en el sector para asistir ante la situación y asegurar la zona.

Participaron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, ambulancias municipales, Defensa Civil y efectivos policiales.

Las imágenes difundidas por los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown muestran la magnitud de los daños que sufrió el automóvil. Por el momento, no trascendieron datos oficiales sobre personas heridas ni se establecieron las circunstancias que provocaron el choque.

Participaron Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, ambulancias municipales, Defensa Civil y efectivos policiales.

Compartí esta nota en redes sociales:







