Quilmes lanza su comando de prevención municipal con 300 efectivos en la calle.

El Municipio de Quilmes puso en marcha el Comando de Prevención Municipal, una fuerza de cercanía financiada íntegramente por fondos distritales que busca reforzar la presencia preventiva en calles.

El cuerpo tendrá presencia en zonas céntricas, plazas, corredores escolares y otros sectores donde se requiera mayor despliegue preventivo.

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Según explicó la intendenta interina, Eva Mieri , la incorporación de estos agentes permitirá contar con alrededor de 300 efectivos en la calle . La funcionaria vinculó la iniciativa con la salida de más de 130 policías bonaerenses que, de acuerdo con lo señalado por el Municipio, pasaron a prestar servicio en la Ciudad de Buenos Aires.

El secretario de Seguridad de Quilmes, Gaspa De Stéfano , indicó que ya hay más de 500 personas inscriptas en la convocatoria.

Uno de los principales requisitos es contar con experiencia previa en fuerzas de seguridad, el Servicio Penitenciario o las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el funcionario, entre los postulantes hay personas que acreditaron entre 10 y 15 años de trayectoria en esos ámbitos.

El objetivo es conformar un cuerpo integrado por personal con experiencia profesional y ampliar la cantidad de agentes destinados a tareas preventivas en el territorio.

Qué tareas tendrá el Comando de Quilmes

El secretario de Comunicación, Alberto De Fazio, aclaró que el nuevo comando no reemplazará a los organismos provinciales y nacionales que intervienen en investigaciones de delitos complejos.

La función del Comando de Prevención Municipal de Quilmes estará concentrada en la presencia preventiva y el patrullaje. Para ello, se prevé utilizar agentes a pie, motos y vehículos, además de herramientas tecnológicas como cámaras y sistemas de alertas.

El despliegue estará orientado especialmente a situaciones cotidianas, como la espera del transporte público, el tránsito de estudiantes por los corredores escolares y la circulación en espacios públicos.