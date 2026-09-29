Lucas Licht no se resigna a pelear por el ascenso directo

Talleres de Escalada puso un pie en el T orneo Reducido de Primera B , aún con chances matemáticas de pelear por el ascenso directo a la Primera Nacional . La distancia con el líder Excursionistas es de siete puntos, pero mientras haya vida, Lucas Licht se aferra a esa ilusión, como todos los hinchas.

De no haber sido por la irregular campaña como local, el Albirrojo podría haber estado en una posición más expectante. Talleres de Escalada venció en el Pablo Comelli a San Martín de Burzaco por 3-2, luego de la dura derrota que había sufrido frente a Liniers, que pelea en la zona baja de la tabla.

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“La victoria la conseguimos por lo que hizo el equipo dentro de la cancha”, sostuvo Lucas Licht , que refirió a un partido y resultado raro. Lo ganaba, se lo dieron vuelta y se lo terminó llevando por el hat-trick de Federico Martínez.

“El objetivo cuando comenzó el torneo era clasificar al Torneo Reducido y también pelear por el ascenso directo. Todavía tenemos chances matemáticas y vamos a dar lucha hasta el final, pero me pone contento por el sacrificio de los chicos porque ganaron un partido que se puso difícil”, señaló el Bochi Licht.

Mi primer HATRIKI en el Comelli pic.twitter.com/WQISyKCIvC — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) September 26, 2026

Excursionistas, a diferencia de sus competidores directos, ganó siete de sus últimos ocho partidos. Y esa racha lo afirmó en el 1º puesto, con cinco unidades de ventaja sobre Arsenal y siete respecto de Talleres de Escalada.

El entrenador dijo que el hincha tiene que “seguir confiando en el equipo, ya estamos dentro del Torneo Reducido y a tiempo del sueño que es termina primeros en el torneo. Vamos por esa lucha de descontarles puntos a Excursionistas y Arsenal, no rendirse porque quedan 15 puntos en juego. Mientras matemáticamente nos de vamos por el ascenso directo”.

Tres puntos para el factor anímico

Sobre el triunfo ante San Martín de Burzaco, el técnico Lucas Licht sostuvo que “es importante siempre ganar y como se dio”. Apuntó que “necesitamos soltarnos de local, tener situaciones, hicimos el partido correcto”.

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El equipo generó mucho, por eso resaltó que “nos faltó eficacia. El resultado fue raro, nos patearon tres veces. Animicamente el resultado es muy bueno”.

Parece imposible que se le escape a Excursionistas, pero es fútbol y todo puede pasar. Talleres de Escalada también necesita que Arsenal pierda puntos.

Lo que le queda es Sportivo Italiano -domingo a las 15 en Ciudad Evita-, Deportivo Camioneros (L), Deportivo Merlo (V), Sportivo Dock Sud (L) y Comunicaciones (V) para cerrar la fase regular de la temporada de Primera B.