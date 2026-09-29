martes 29 de septiembre de 2026
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29 de septiembre de 2026
Edición 52.

La diócesis de Lomas recibe la imagen de la Virgen de Luján que encabezará la peregrinación

La entrega a la diócesis de Lomas de Zamora de la imagen de la Virgen de Luján será este martes a las 20 durante una misa en San Cayetano, Liniers.

La entrega a la diócesis de Lomas de Zamora de la imagen de la Virgen de Luján será este martes.

La entrega a la diócesis de Lomas de Zamora de la imagen de la Virgen de Luján será este martes.

La diócesis de Lomas de Zamora recibirá la imagen peregrina de la Virgen de Luján que encabezará la 52º Peregrinación Juvenil a Luján. La entrega será durante una misa a las 20 en el Santuario de San Cayetano de Liniers, ubicado en Cuzco 150, y será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

Será la primera vez que la comunidad diocesana de Lomas de Zamora tenga a su cargo portar y escoltar la imagen cabecera de esta tradicional peregrinación, que reúne cada año a miles de fieles en una caminata de poco más de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.

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La imagen permanecerá un año en Lomas

Después de la celebración de este martes, las Carmelitas Descalzas de Luis Guillón adornarán y prepararán la imagen de cara a la masiva caminata que se concretará este sábado 3 de octubre.

Una vez finalizada la caminata, la estatuilla permanecerá durante un año en la diócesis de Lomas de Zamora. Durante ese período recorrerá parroquias, capillas y colegios.

Cómo será la peregrinación a Luján

La edición 52 de la Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". La imagen partirá a las 10 desde el Santuario de San Cayetano y el recorrido estará dividido en tres postas: Liniers-Merlo, Merlo-General Rodríguez y General Rodríguez-Luján.

La primera estará a cargo de jóvenes en recuperación de las adicciones acompañados por la Fundación Vida Nueva (Hogares de Cristo); la segunda será llevada por empleados municipales de Lomas de Zamora; y la tercera estará a cargo de la Hospedería del Descanso del Peregrino, de Burzaco.

Sin embargo, cualquier peregrino podrá acercarse a la imagen cabecera y colaborar con su traslado. La llegada a Luján está prevista para las 6.45 del domingo, en la Plaza Belgrano a partir de las 7 se celebrará la misa central.

En la Plaza Belgrano a partir de las 7 se celebrará la misa central.

En la Plaza Belgrano a partir de las 7 se celebrará la misa central.

La peregrinación partirá desde Liniers y atravesará distintas localidades del oeste bonaerense hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el recorrido se realiza principalmente por la Ruta Nacional 7 y estará acompañado por un operativo de asistencia sanitaria, hidratación y prevención.

Durante el trayecto se instalarán puestos de asistencia y estaciones de hidratación para acompañar a los peregrinos. La llegada será escalonada durante la madrugada y la mañana del domingo, de acuerdo con el ritmo de cada grupo.

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