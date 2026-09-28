Contará su historia de vida a través del arte en el Teatro del Municipio de Lomas

Evelyn López (29) vive en Lanús y nació con una dificultad motriz. Según expresó fue ella quien tuvo que aprender a adaptarse a una sociedad "difícil de enfrentar por las miradas de la gente en la vía pública". Su camino fue difícil, pero se arraigó a la escritura y a la actuación para expresarse y revertir su historia.

"Lo más difícil de estar en una silla de ruedas es aprender a sobrellevar el prejuicio del otro o la insistencia de los demás en la calle. Para mí fue un gran desafío en lo personal, y aún hoy sigue siendo difícil", comenzó contando sobre una historia de vida que quiere dar a conocer a través del arte en una presentación que hará el mes próximo en el Teatro del Municipio de Lomas.

Evelyn va a estar el viernes 23 de octubre a las 14 en el evento Camino al Teatro que preparan los alumnos de la Escuela N°67 de Fiorito en el marco de la muestra anual. "Voy a ir como invitada porque me convocaron para hacer una participación especial", contó.

Para Evelyn, participar del proyecto en el Teatro del Municipio es una gran oportunidad. "Es un paso más en el que venía pensando hace tiempo. Recibí la convocatoria de Gaby Ballesteros, que es la profe creadora de Camino al Teatro, y lo que quiero es transmitir en el escenario es la evolución de mi trabajo como actriz", comenzó contando sobre lo que está preparando para la muestra que es abierta a toda la comunidad.

Sobre lo que va a presentar arriba del escenario, contó que está trabajando en un cortometraje titulado "El arte sana": "Se trata de un proyecto muy especial donde me expreso plenamente en mi faceta de actriz. Mi objetivo es brindar una propuesta reflexiva y cercana, donde cada espectador pueda sentirse identificado con lo que voy a contar a través del personaje".

La iniciativa tendrá como temática principal que los jóvenes se acerquen al arte para plasmar sus emociones y sentimientos en una etapa tan importante como es la adolescencia. Los que se acerquen al teatro van a ver obras de teatro, coreografías y actuaciones como la de Evelyn con un mensaje inspirador.

La entrada será sólo la colaboración de un alimento no perecedero que será entregado a la acción comunitaria del Ministerio Acércate a Jesús de la localidad de Caraza en Lanús.

Su pasión por la escritura

Evelyn comenzó a escribir hace unos años atrás y hasta llegó a editar un libro: "Mi camino en la escritura empezó en 2019, cuando escribí mi primera obra, titulado 'Mi tiempo con Dios'. A partir de ahí, descubrí que la escritura no es solo una vocación, sino una herramienta fundamental para poder transmitir un mensaje de enseñanza, de fe y de esperanza", expresó.

Sobre su historia de vida admitió que está atravesada por la superación: "Al nacer con la discapacidad motriz, el aprendizaje es constante. He tenido que atravesar desafíos, pero siempre encontré en la fe mi guía, porque el arte es mi refugio".

Con 29 años, ella se siente con la experiencia de poder hablarle a los más jóvenes: "Me gustaría transmitirles que, a pesar de las dificultades o de los momentos de incertidumbre, nunca dejen de creer en su potencial ni de perseguir sus metas. Los procesos llevan tiempo, pero con constancia y confianza, los frutos llegan".

Sobre lo que prepara de cada al futuro admitió que está plenamente enfocada en el desarrollo de su canal de YouTube: "Es el espacio donde construyo mi presente. Mi mayor sueño es trabajar en la televisión y arriba del escenario. Lo que busco lograr con los personajes que interpreto es dejar un mensaje para que el público también pueda reflexionar", concluyó con total profesionalismo y confiada en que este es el camino que quiere para ella misma.