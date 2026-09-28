El picante comentario de Moria Casán a Facundo Moyano: "Bragueta caliente"

En el programa de Moria Casán , en El Trece , pusieron otro tramo de la entrevista de la conductora a Facundo Moyano . El sindicalista habló de su relación con la influencer Candela Arizaga y recibió un picante comentario de la diva.

Luego de que Candela Arizaga declarara que ya no estaban de novios y que aguardaba explicaciones sobre las versiones que lo vinculaban con otras mujeres, el exdiputado no dudó en responderle.

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"Actualmente ya de mi parte no estoy de novia con él, veremos qué explicaciones y qué pruebas tiene cuando nos volvamos a ver. Sería una enorme decepción si estuvo con otra chica, pero no tengo pruebas. Si eso es cierto sería un bajón", había advertido días atrás la joven.

Facundo Moyano buscó desligarse por completo de las causas judiciales que se abrieron tras el escandaloso episodio que vivieron semanas atrás.

"Quiero ver a Candela. Esta causa no existe, es un invento. No hay un indicio de nada. Candela no toma cocaína", afirmó enfático ante la atenta mirada de Moria Casán.

Facundo Moyano habló de Candela Arizaga con Moria Casan.

También se refirió a las versiones mediáticas y el rol de las redes sociales y los periodistas de espectáculos, y las fotos que circularon sobre que habrían estado en el mismo lugar, lo que indica que él habría violado la perimetral.

"Ella dijo que no pasó eso también, no sé cómo le llega a Pochi de Gossipeame. Y ahora la fiscal investigando si yo violé la restricción porque subieron dos fotos... Dale, no jodamos", agregó respecto a la información con pruebas que compartió la panelista.

"Después de todo lo que pasó y todo lo que se habló, a mí no me interesa lo que diga una piba. Si le sirve a ella y quiere salir está perfecto, no me interesa", aseguró el sindicalista.

Moria Casán no dejó pasar la oportunidad sobre su agitada vida afectiva y el desfile de nombres que aparecieron en las últimas semanas. "Bragueta caliente, se te mezclan las mujeres", le soltó sin filtro la diva.

Entonces Facundo Moyano respondió con una declaración que dejó estupefactos a todos en el estudio. "Soy casi adicto al sexo, pero con Candela", aseguró en un tramo de la entrevista.