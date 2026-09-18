Marixa Balli, contra Jorge Porcel: "No quería encontrármelo sola"

Luego de las escenas vistas en la serie de Moria Casán , varias famosas recordaron sus malas experiencias con Jorge Porcel. Luego de las fuertes palabras de Georgina Barbarossa y Graciela Alfano, Marixa Balli habló de las conductas del fallecido capocómico.

Marixa Balli recordó cómo fue su trabajo junto a Jorge Porcel , cuando formó parte del clásico programa Las gatitas y ratones de Porcel , en El Nueve 9, a finales de los ‘80. En ese ciclo también participó Georgina Barbarossa.

¡Ups! Marixa, picante ante una ola de rumores: "Tengo la con... al plato"

Sin vueltas. Marixa Balli fulminó a Carmen: "El daño que me hizo no tiene retorno"

"Yo era muy chica... Era muy fuerte escucharlo. Una se acostumbró con el tiempo", confesó Marixa Balli en una entrevista en un móvil en el ciclo DDM en América TV.

La intérprete de “La Cachaca” aseguró que el actor "no tenía muy buenos modales", sino todo lo contrario. "Fue un grande. Uno de los mejores cómicos, pero sus maneras no eran las mejores y no quería encontrármelo sola", reconoció Marixa Balli sobre esa mala experiencia.

En las escenas de la serie biográfica de Moria Casán se muestra claramente como Jorge Porcel tenía actitudes polémicas con "La One" y con Susana Giménez. También se muestra como la protagonista le pone límites al capocómico.

Marixa Balli habló de todo.

Marixa Balli contó los malos tratos de Jorge Porcel

Marixa Balli detalló en la entrevista que Jorge Porcel estaba mucho en el control del estudio, desde donde criticaba lo que no le gustaba del elenco, como el baile, o el canto, pero que lo hacía de muy malos modos.

"Ésos modos eran el maltrato, cosa que hoy en día no se aceptaría. Todo el canal lo sabía y estábamos acostumbrados", reveló la bailarina en el móvil de DDM, en América TV.