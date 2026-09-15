Escándalo con Marixa Balli por una grave denuncia de una exempleada: "Cinco años en negro"

Marixa Balli en el foco de la polémica tras la denuncia de una de sus exempleadas.

Marixa Balli estuvo en el foco de la polémica tras recibir una denuncia pública de una exempleada de su local Xurama. La acusó de haberla despedido y haber incumplido con el contrato laboral. Ante la acusación, la panelista de Cortá por Lozano contó que se vio obligada a cerrar ese negocio de zapatos por la situación económica.

La acusación la hizo Celeste Rodríguez , quien contó lo sucedido a Yanina Latorre : "Trabajé con Marixa por cinco años. Me echó por una llamada telefónica. Siempre me tuvo en negro, cuando era mi último día de trabajo, le pregunté si me correspondía algo y ella me dijo que no".

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Además, contó que hubo una mediación, pero no hubo un arreglo. "Me quería dar 3 millones de pesos por cinco años de trabajo. Ahora, echó a mi mamá, pero es mucho peor porque trabajó con ella 12 años, le faltó limpiarle el c..., con eso te digo todo", confesó la denunciante.

Según la exempleada, Balli pretendía el mismo arreglo con su madre porque estuvo solo un año en blanco y, lógicamente, no lo aceptaron. Celeste, se despachó contra la excantante en el programa que conduce Latorre en América TV.

También, relató que con Balli comenzaron a trabajar en el local de La Salada, después pasó a La Gran Dulce, donde estaba de lunes a lunes, donde llegó a estar 10 horas los fines de semana. Luego, fue despedida cuando la cantante del tema musical La Cachaca se mudó a un local en Flores.

Sobre el tema, Marixa se refirió en el programa Nadie dice Nada, en LUZU, donde aseguró que las empleadas se "autodespidieron" porque "no entendieron" el preaviso de un mes.

"Me da mucha bronca. A mi mamá la tenía de acá para allá, no era solo su vendedora", siguió con el ataque la exempleada, quien aseguró que el tema va a continuar en la Justicia y agregó que la hermana de la denunciante continúa trabajando con ella.

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