Pedro Troglio presentó la renuncia y Banfield no se la aceptó: los motivos

El entrenador de Banfield , Pedro Troglio , presentó la renuncia a su cargo este miércoles según versiones de periodistas que siguen la campaña del equipo. Sin embargo, la misma fue desestimada por la Comisión Directiva y por ahora el DT continuará en su cargo, al menos hasta el próximo fin de semana.

Clima tenso en Banfield . Post empate con Barracas Central quedó mucha tela por cortar. Las declaraciones de Pedro Troglio no cayeron bien, al parecer la relación con la dirigencia está desgastada desde un tiempo.

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La decisión de dimitir estaba al caer. La información brindada por el periodista Matías Colombo refiere a que este mediodía, en el Campo de Deportes de Luis Guillón, se llevó a cabo una reunión entre dirigentes y cuerpo técnico. Pedro Troglio presentó la renuncia y no se la aceptaron, aunque su suerte -según la misma fuente- está sujeta al resultado del sábado con Gimnasia y Esgrima La Plata, partido a jugarse desde las 14.30, en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

La campaña de Banfield en el Torneo Clausura es muy pobre. Se ubica 12º entre 15 equipos en la zona B con ocho puntos, a tres del último Racing Club y a cinco de los puestos de playoffs. En los promedios está solamente arriba de Aldosivi de Mar del Plata y Estudiantes de Río Cuarto. En la tabla anual tiene un margen a favor de 13 unidades, pero está lejos de la lucha por las copas.

Pedro Troglio y Matías Mariotto, una relación que se desgastó.

A pesar de haber avanzado a las semifinales de la Copa Argentina, quedó lejos en el calendario, ya que el próximo partido será el octubre en busca de la final.

Batalló contra todos los problemas

Pedro Troglio siempre supo dónde estaba parado. Convivió y batalló contra todos los problemas del club: inhibiciones en los mercados de pases, atrasos en los salarios, paros del plantel profesional, etc. Y se las arregló como pudo. Pero todo esto, aunque se quiera maquillar por lo bajo, se va procesando por dentro.

Los resultados en el Torneo Clausura no cumplen las expectativas. No le pudo ganar a los dos peores equipos de la temporada: igualó con Estudiantes de Río Cuarto y perdió con Aldosivi que arrastraba 23 partidos y 294 días sin victorias.

Aunque el presidente Matías Mariotto frenó el portazo que intentó pegar Pedro Troglio, otros periodistas del entorno Banfield apuntan a que el próximo partido será el límite. Y ya tendrían un plan A para reemplazarlo.

De acá al sábado correrá mucha agua por debajo del puente. El presente no es para nada alentador. Quedan siete fechas, la idea es llegar juntos hasta el final pero, como reza el refrán, el hilo se corta por lo más delgado.