sábado 05 de septiembre de 2026
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5 de septiembre de 2026
Contundente.

Pedro Troglio, sobre su continuidad en Banfield: "Los próximos dos partidos marcarán una tendencia"

El DT afirmó que el equipo jugó su peor partido frente a Aldosivi y que los dos próximos encuentros definirán su futuro al frente del plantel de Banfield.

Pedro Troglio avisó que los próximos partidos podrían definir su futuro en Banfield.

Pedro Troglio avisó que los próximos partidos podrían definir su futuro en Banfield.

El DT remarcó que fue "el peor partido" desde que llegó al Taladro y señaló que “los dos próximos marcarán una tenencia, sobre todo del cuerpo técnico de cara al futuro”, dejando la puerta abierta de una posible salida de la institución.

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En la conferencia de prensa que brindó post caída en Mar del Plata, Troglio no escondió su malestar por la derrota en un partido que era "vital" para él y sorprendió con una tajante declaración con miras a los compromisos que tendrá por delante la institución: el cruce ante Deportivo Riestra por los cuartos de final de la Copa Argentina y el compromiso de la fecha 9 ante Barracas Central.

Qué dijo Pedro Troglio sobre su futuro

"Los entrenadores siempre dependemos de los resultados, más allá de si jugamos bien o mal. Es claro que nosotros llevamos mucho tiempo en el club, ha sido un año y medio bastante complicado, y lo tengo en claro: en cuanto perdés, sos el culpable absoluto", arrancó el entrenador, incómodo por la racha adversa del equipo: perdió 2 a 1 ante Newell's, 3 a 2 ante River Plate y 3 a 1 ante Aldosivi.

Y siguiendo esa línea, continuó: "Ahora el responsable número 1 es el entrenador y depende del entrenador lo que sienta de cara al futuro. Lo que unge son resultados y los dos próximos partidos marcarán una tendencia, sobre todo del cuerpo técnico de cara al futuro".

Pedro Troglio y el partido de Banfield: "Hicimos todo mal"

Contundente y muy autocrítico, el DT de Banfield fue contundente para analizar el desempeño que tuvo su equipo en el estadio José María Minella y sin dar vueltas, afirmó: "Fue el peor partido lejos desde que estamos acá. Hicimos todo mal, no salió nada y la verdad que no hay mucho para aclarar. Cuando las cosas salen mal, sólo hay resignación y bronca".

Pero no se conformó con eso y fue por más. "Para ser sincero, hoy no demostramos nada. No hay nada: no hay una idea de juego, nada, y cualquier crítica es bienvenida porque es la realidad".

Y por último, Troglio deslizó nuevamente cuestiones sobre su futuro. "Hoy era vital y lamentablemente no estuvimos. Es un tema a analizar de cara al futuro. Los entrenadores dependemos de los resultados y en las últimas tres fecha no se nos está dando, así que seguiremos haciendo el esfuerzo hasta que creamos que no lo podemos hacer más", concluyó.

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