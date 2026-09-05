Pedro Troglio, sobre su continuidad en Banfield: "Los próximos dos partidos marcarán una tendencia"

El entrenador Pedro Troglio no pudo esconder la bronca después de la derrota de Banfield ante Aldosivi por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y avisó que los próximos encuentros serán determinantes para definir su continuidad.

El DT remarcó que fue "el peor partido" desde que llegó al Taladro y señaló que “los dos próximos marcarán una tenencia, sobre todo del cuerpo técnico de cara al futuro”, dejando la puerta abierta de una posible salida de la institución.

En Mar del Plata. Banfield no estuvo a la altura, sufrió y cayó en un choque clave ante Aldosivi

En la conferencia de prensa que brindó post caída en Mar del Plata , Troglio no escondió su malestar por la derrota en un partido que era "vital" para él y sorprendió con una tajante declaración con miras a los compromisos que tendrá por delante la institución: el cruce ante Deportivo Riestra por los cuartos de final de la Copa Argentina y el compromiso de la fecha 9 ante Barracas Central .

"Los entrenadores siempre dependemos de los resultados, más allá de si jugamos bien o mal. Es claro que nosotros llevamos mucho tiempo en el club, ha sido un año y medio bastante complicado, y lo tengo en claro: en cuanto perdés, sos el culpable absoluto", arrancó el entrenador, incómodo por la racha adversa del equipo: perdió 2 a 1 ante Newell's , 3 a 2 ante River Plate y 3 a 1 ante Aldosivi .

[#Banfield] Pedro Troglio, entrenador del Taladro



"Dirán que no se trabaja y que no hacemos nada, pero trabajamos, hacemos y buscamos"



"Ha sido un año y medio bastante complicado, pero desde el día uno que llegué al club que sé que si hay un responsable ese voy a ser… pic.twitter.com/CVTsKeWKT3 — Gambeta (@GambetaLP) September 5, 2026

Y siguiendo esa línea, continuó: "Ahora el responsable número 1 es el entrenador y depende del entrenador lo que sienta de cara al futuro. Lo que unge son resultados y los dos próximos partidos marcarán una tendencia, sobre todo del cuerpo técnico de cara al futuro".

Pedro Troglio y el partido de Banfield: "Hicimos todo mal"

Contundente y muy autocrítico, el DT de Banfield fue contundente para analizar el desempeño que tuvo su equipo en el estadio José María Minella y sin dar vueltas, afirmó: "Fue el peor partido lejos desde que estamos acá. Hicimos todo mal, no salió nada y la verdad que no hay mucho para aclarar. Cuando las cosas salen mal, sólo hay resignación y bronca".

Pero no se conformó con eso y fue por más. "Para ser sincero, hoy no demostramos nada. No hay nada: no hay una idea de juego, nada, y cualquier crítica es bienvenida porque es la realidad".

Y por último, Troglio deslizó nuevamente cuestiones sobre su futuro. "Hoy era vital y lamentablemente no estuvimos. Es un tema a analizar de cara al futuro. Los entrenadores dependemos de los resultados y en las últimas tres fecha no se nos está dando, así que seguiremos haciendo el esfuerzo hasta que creamos que no lo podemos hacer más", concluyó.