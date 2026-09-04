La dura revelación de Tiziano Perrotta: "Le tuve que pedir ayuda a mi familia para llegar a fin de mes"

Tiziano Perrotta, el delantero juvenil de 19 años considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino, se encuentra en el centro de las noticias tras su reciente venta al Elche de España y una fuerte confesión sobre su paso por Banfield.

En una entrevista con DSports Radio, el delantero rompió el silencio sobre la crisis institucional de Banfield y reveló las dificultades económicas que atravesó antes de concretarse su pase a Defensa y Justicia, donde actualmente se encuentra disputando el Torneo Clausura.

El fútbol profesional suele asociarse al éxito inmediato y al bienestar económico, pero la realidad de muchos juveniles en el fútbol argentino dista enormemente de esa fantasía. Además, el presente económico e institucional de Banfield atravesó diferentes situaciones dramáticas en los últimos tiempos y Tiziano Perrotta no evitó hablar sobre las dificultades que atravesó en el Taladro.

"Durante este tiempo en Banfield hubo momentos en los que tuve que pedir ayuda a mis papás o a mis abuelos para llegar a fin de mes", confesó Tiziano Perrotta sin filtros, exponiendo la dura situación que viven los futbolistas formados en las divisiones inferiores del Taladro debido a los atrasos salariales que arrastra la institución.

A pesar del crudo panorama que le tocó vivir, el atacante —que actualmente se encuentra a préstamo en Defensa y Justicia mientras tramita su pasaporte comunitario— evitó los rencores y se mostró profundamente conmovido y agradecido con el club que lo vio nacer: "Banfield es mi casa y siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron de cumplir mi sueño. Me dolió ver al club en este estado, pero sé que mi venta va a ayudar a que las cosas empiecen a acomodarse".

En la misma línea, Tiziano Perrotta dedicó un párrafo especial a Pedro Troglio, el director técnico que confió en él y le dio el rodaje necesario en la Primera División para llamar la atención del fútbol europeo. "Pedro fue como un padre futbolístico para mí en este proceso. En un contexto tan difícil, él y su cuerpo técnico nos blindaron a los más chicos y nos dieron las herramientas para salir a la cancha a dar lo mejor, sin pensar en lo que pasaba afuera", remarcó el delantero.

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La venta de Tiziano Perrota fue un auxilio necesario para la economía de Banfield

La transferencia de Tiziano Perrotta al Elche significó un enorme alivio financiero para la dirigencia de Banfield, que utilizó de manera urgente el dinero de la cláusula de rescisión para levantar inhibiciones de la FIFA y cancelar deudas salariales con los empleados del club.

Mientras el Taladro intenta ordenar su economía, su última gran joya ya empieza a pisar fuerte en Florencio Varela, demostrando que su madurez va mucho más allá de lo que pasa dentro del campo de juego.

"Desde que llegué a Defensa se me hizo todo muy fácil, me siento muy cómodo con mis compañeros. Lo de Defensa fue lo primero que salió, me iban a comprar, pero después surgió lo de Elche. Al final estoy contento por la forma en que se dieron las cosas y por lo que se me viene por delante", concluyó el atacante.