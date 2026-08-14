En España hablan de Tiziano Perrotta como "una de las joyas del fútbol argentino"

Mientras que en el mercado de pases invernal las inhibiciones le impiden a Banfield oficializar a los refuerzos, el club también espera concretar la salida de algún jugador para paliar el déficit económico. Y el nombre de Tiziano Perrotta quedó en el centro de la escena, hasta que se confirmó su salida del club.

El delantero de 19 años fue adquirido por el Elche , constituyéndose en una de las apuestas del club de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, aunque ya es un hecho que jugará cedido a préstamo en otro club hasta que obtenga el pasaporte comunitario que lo habilite para disputar La Liga.

Quién se pronunció sobre el arribo del oriundo de 9 de Julio fue Pedro Schinocca, Director General del Elche. “Tiziano es un jugador que venimos siguiendo. Tenemos la ventaja de que esta propiedad domina el fútbol sudamericano. Es una de las joyas del fútbol argentino”, argumentó.

Figuras jóvenes, con pocos partidos en sus clubes, son las apuntadas por las principales ligas de Europa y el resto del mundo. Tiziano Perrotta encaja perfectamente en esta “cacería” de futuras estrellas del planeta fútbol.

“Pensamos que tiene mucha proyección y está preparando su pasaporte comunitario. Eso hace que sea un jugador apetecible. Lo vemos como un gran jugador, pero también como una oportunidad a largo plazo. Es una inversión importante”, señaló Pedro Schinocca sobre el goleador que fichó hasta junio de 2032.

Su llegada al Viejo Continente

El exdelantero de Banfield estuvo en el radar de varios clubes argentinos: Vélez Sarsfield, Tigre y Talleres de Córdoba, además de Flamengo, de Brasil.

El empresario argentino Christian Bragarnik compró al Elche en diciembre de 2019 a través de un grupo inversor. Es el dueño y máximo accionista del club e intentó adquirir a Tiziano Perrotta -se reunió con Matías Mariotto en pleno Mundial- y colocarlo en Defensa y Justicia, pero finalmente la operación se cayó.

Pedro Schinocca es el Director General del Elche.

Este miércoles, Banfield, el jugador y su representante ejecutaron la cláusula de salida, por lo que su futuro ahora dependerá de su nuevo club, aunque ya es un hecho que lo cederá en condición de préstamo al Halcón de Florencio Varela.

Sobre el futuro del goleador, el directivo aclaró que “la idea es cederlo porque es un talento y necesita seguir desarrollándose en un contexto en el que va a tener los minutos necesarios para progresar”. Y agregó: “Se marchará cedido, pero con la opción de repescarlo en enero si lo necesitamos”.

Argentinos en el Elche

Desde 2024, Elche cuenta con el arquero Matías Dituro (39 años), con contrato hasta junio de 2027. Y, en 2025, se sumó al club Ilicitano el mediocampista Federico Redondo (23 años), con vínculo hasta junio de 2030. Otro compatriota es el delantero Abiel Osorio (24 años), que firmó hasta junio de 2029.