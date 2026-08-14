Qué estuvo haciendo La Joaqui en el Santuario del Gauchito Gil

La Joaqui quedó en el centro de la escena en las las redes sociales al publicar un video donde se la puede ver arrodillada frente a un altar, con la cabeza gacha y un cigarrillo en la mano, rindiéndole tributo al Gauchito Gil.

La publicación de la cantante generó especulaciones entre sus fans, al punto de que muchos vincularon rápidamente el gesto con su reciente separación de Luck Ra.

Sin vueltas. Luck Ra habló por primera vez sobre su separación de La Joaqui

Dale play. La Joaqui lanzó una canción con una indirecta para Luck Ra

De todos modos, lejos de tratarse de una visita por su mal momento en el amor, la visita al santuario respondía a una finalidad muy diferente.

Mientras se observa en las imágenes a La Joaqui en actitud de profunda devoción, de fondo se escucha su propia voz en off recitando un mensaje.

“La Joaqui”:

Porque le reza éxito al Gauchito Gil y promocionó su show ahí dejándole un pucho pic.twitter.com/Q1W9SnTEDE — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) August 12, 2026

"En el barrio tenemos santos para todos, para la suerte, para el amor, para la plata y para que nos cuiden. Aprendamos a esperar milagros sin tener ventanas para mirar el cielo. Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros … Atentamente tu patrona", dijo La Joaqui.

Finalmente, la artista aprovechó el momento para anunciar oficialmente que se presentará en vivo el próximo 30 de octubre el Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires.