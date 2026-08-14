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14 de agosto de 2026
¿Qué onda?

Qué estuvo haciendo La Joaqui en el Santuario del Gauchito Gil

La Joaqui subió una publicación a las redes sociales mostrando su visita a un Santuario del Gauchito Gil y se generaron todo tipo de especulaciones.

La Joaqui visitó al Gauchito Gil.&nbsp;

La Joaqui visitó al Gauchito Gil. 

La Joaqui quedó en el centro de la escena en las las redes sociales al publicar un video donde se la puede ver arrodillada frente a un altar, con la cabeza gacha y un cigarrillo en la mano, rindiéndole tributo al Gauchito Gil.

La publicación de la cantante generó especulaciones entre sus fans, al punto de que muchos vincularon rápidamente el gesto con su reciente separación de Luck Ra.

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De todos modos, lejos de tratarse de una visita por su mal momento en el amor, la visita al santuario respondía a una finalidad muy diferente.

El verdadero motivo de la visita de La Joaqui al Gauchito Gil

Mientras se observa en las imágenes a La Joaqui en actitud de profunda devoción, de fondo se escucha su propia voz en off recitando un mensaje.

"En el barrio tenemos santos para todos, para la suerte, para el amor, para la plata y para que nos cuiden. Aprendamos a esperar milagros sin tener ventanas para mirar el cielo. Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros … Atentamente tu patrona", dijo La Joaqui.

Finalmente, la artista aprovechó el momento para anunciar oficialmente que se presentará en vivo el próximo 30 de octubre el Art Media, en la Ciudad de Buenos Aires.

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