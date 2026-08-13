Rodríguez Vuotto y la clave de cara al clásico de Los Andes y Temperley: "Actitud y corazón"

El defensor Julián Rodríguez Vuotto palpitó el clásico entre Los Andes y Temperley que se disputará este domingo en el estadio Alfredo Beranger y no ocultó su ilusión de “obtener la victoria para darle una alegría a los hinchas” tras dos derrotas en fila en la Primera Nacional . “Creo que estamos en deuda con ellos”, remarcó.

Rodríguez Vuotto fue claro al remarcar que “no será una revancha” de lo que pasó en el encuentro de ida en Lomas de Zamora , pero reconoció que será un partido “importante” por todo lo que habrá en juego en el Clásico del Sur . “Nos tenemos que recuperar de la derrota ante Ferro y no hay cosa más linda que hacerlo en un partido como esté, que es significativo para todos”, señaló.

Y agregó: “Nosotros queremos ganar porque es lo que necesitamos para escalar posiciones y volver a estar dentro de los primeros cinco puestos, que es donde estuvimos todo el torneo. No lo vemos como una revancha de lo que pasó en la ida”.

Durante una entrevista con Diario La Unión, el defensor del Milrayitas pronosticó “un partido parejo, luchado y muy friccionado” como suelen ser todos los clásicos, aunque aclaró que ellos mantendrán su propuesta de juego para imponer condiciones y que “si hay que meter, se meterá”.

“Esperemos poder sacarle la pelota, ya que nosotros nos hacemos fuertes con la pelota en los pies y a partir desarrollar nuestra propuesta. Si se tiene que meter, se meterá; y cuando se pueda jugar, se jugará. Estos partidos se juegan con actitud y con el corazón”, resaltó.

“Me imagino partido similar al que fue en la primera vuelta. Ese día tuvimos varias chances, lamentablemente lo perdimos en la última jugada, pero el rendimiento había sido bueno. Ojalá podamos hacer un buen trabajo, concretar las situaciones que tengamos y volver a tener el arco en cero, que es algo que nos dio resultado y muchas alegrías”, continuó el marcador central.

El presente de Los Andes y el valor del arco en cero

Uno de los puntos altos del Milrayitas a lo largo de la temporada fue la solidez defensiva (es el equipo menos goleado de la temporada) y es lo que quiere recuperar Rodríguez Vuotto de cara al clásico.

LOMAS POSITIVO



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“El arco en cero y el hecho de recibir pocos goles nos fortaleció como equipo y nos da la posibilidad de estar a una jugada de ganar. Eso se trabajó desde los primeros partidos, nos permitió tener varias vallas invictas y a partir de ahí se consolidó el trabajo del equipo, ya que sabemos que siempre estamos a una jugada de ganar el partido”, remarcó.

Por último, sobre la temporada de Los Andes, el defensor fue claro y concluyó: “La verdad que estamos muy contentos, primero por el grupo humano que se formó, tanto con los compañeros como el cuerpo técnico y la dirigencia, ya que es lo que te hace estar bien, tener ganas de entrenar y vivir lindos momentos en los entrenamientos. Desde un principio se buscó tener un grupo fuerte y eso se logró. El grupo está bien, está fuerte. Si bien venimos de dos derrotas en fila, el equipo está para meterse en el Reducido y vamos pelear por eso en los últimos 12 partidos que quedan, buscando terminar lo más arriba posible”.