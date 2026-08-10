La preocupación de Leonardo Lemos por el presente de Los Andes

Los Andes sufrió una nueva derrota en el torneo de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Leonardo Lemos encadenó su tercer partido sin triunfos, lo cual genera desconfianza de cara a lo que será el clásico ante Temperley del próximo domingo en el Alfredo Beranger.

Es que el Milrayitas cayó a la octava posición de la Zona A con 33 puntos. Con 8 triunfos, 9 empates y 6 derrotas, el equipo de Lomas de Zamora atraviesa un presente complejo, ya que su última victoria fue ante Ciudad Bolívar por la fecha número 20 en el Eduardo Gallardón.

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Tras el pitazo final ante Ferro, el director técnico Leonardo Lemos dialogó con la prensa y expuso sus sensaciones sobre el desarrollo del juego, las falencias colectivas y el histórico marco con dos hinchadas.

El entrenador no ocultó su malestar por la forma en que se escaparon los puntos en condición de local. En su análisis, el partido reflejó desatenciones clave que la visita supo capitalizar.

"Cometimos errores tácticos y técnicos en momentos clave del partido que terminaron costando muy caro", sentenció el DT. A su vez, Leonardo Lemos puntualizó que las transiciones defensivas volvieron a fallar ante un rival efectivo.

Asimismo, remarcó que el armado del equipo se encuentra condicionado por factores externos: "Venimos arrastrando complicaciones debido a varias bajas de peso acumuladas, lo que nos dificulta consolidar una estructura ideal y mantener la regularidad en el juego".

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El regreso del público visitante: un aspecto positivo

Un condimento especial del encuentro fue la histórica vuelta de ambas parcialidades al Eduardo Gallardón tras 19 años de restricciones. A pesar del trago amargo por el resultado, Leonardo Lemos destacó el marco institucional y el comportamiento del público.

"Es muy lindo volver a vivir el verdadero folclore del fútbol argentino con la presencia de público visitante. Ojalá sea una práctica que se consolide en el tiempo en un clima de tranquilidad", valoró el técnico.

A su vez, expresó su deseo de que la reciprocidad institucional se concrete pronto para el beneficio de los hinchas milrayitas: "Esperamos que pronto la gente de Los Andes pueda disfrutar de ese mismo derecho cuando nos toque jugar fuera de casa".

Próximo objetivo: "Ir a ganar el clásico ante Temperley"

Con este resultado, Los Andes se mantiene con lo justo en los puestos de Reducido dentro de la Zona A. Sin embargo, el margen de error se redujo y el fixture le pone enfrente su partido más importante del año: la visita al Alfredo Beranger para enfrentar a Temperley.

Para cerrar, el entrenador apuntó de lleno a la mentalidad con la que el plantel debe afrontar la semana de entrenamientos: "Tenemos la urgencia de corregir las falencias de forma inmediata. La cabeza del grupo debe estar puesta exclusivamente en una sola cosa: ir a ganar el fin de semana a Turdera para cortar la racha y darle una alegría a la gente".