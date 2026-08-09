domingo 09 de agosto de 2026
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9 de agosto de 2026
En Lomas.

Los Andes dejó pasar el tren frente al puntero

Como local, Los Andes perdió 2-1 ante Ferro y bajó al 8º puesto de la zona A. Tomás Blanco marcó para el Milrayitas.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Gabriel Cañete disputa la pelota con Federico Tevez.

Gabriel Cañete disputa la pelota con Federico Tevez.

Gabriel Cañete disputa la pelota con Federico Tevez.

Gabriel Cañete disputa la pelota con Federico Tevez.

El triunfo no paró en la estación Lomas

Los Andes no se subió al tren, dejó pasar la chance e hilvanó su tercer partido sin triunfos al perder frente a Ferro por 2-1 en el estadio Eduardo Gallardón. El Milrayitas cayó a la 8º posición de la zona A de la Primera Nacional, pero se mantuvo en puestos de Reducido.

El equipo de Leonardo Lemos fue de menos a más en el primer tiempo. Le costó asociarse, sufrió el gol de Nicolás Gómez que la empujó a la red entrando por el medio, pero reaccionó después de los 25 minutos cuando se acomodaron sus volantes y comenzó a aparecer Alex Valdez Chamorro con sus gambetas.

Matías González encabeza un avance de Los Andes.

Matías González encabeza un avance de Los Andes.

Con más empuje que fútbol, Los Andes pisó varias veces el área de Fernando Monetti, pero la falta de un “9” se hizo notar. Dos veces intentó Valdez Chamorro, otra Tomás Blanco, hasta un gol anulado a Daniel Franco a instancias del línea Damián Espinoza por posición adelantada.

Reacción, empate y nuevo golpe

La necesidad del resultado hizo que el local se adelantara en el campo rival. Ferro sabía eso, pero extrañó que se refugiara tanto, dándole campo y pelota a un Los Andes que fue, pero que dejó espacios.

Fernando Monetti se hizo figura al taparle el remate a Facundo Echevarría, pero en la jugada siguiente y luego de un centro cruzado, Valdez Chamorro la puso al medio para que Tomás Blanco estableciera la igualdad.

Los hinchas de Ferro en Lomas.

Los hinchas de Ferro en Lomas.

Fue en el mejor momento del local, acorralando a Ferro y yendo a buscar más. Pero, se descuidó en una y pagó caro. Enzo Hoyos puso un pase quirúrgico a espaldas de Rodríguez Vuotto para que Lautaro Parisi punteara la pelota por debajo de la salida de Sebastián López.

En el cuarto de hora final, llovieron los centros sobre el área Verdolaga, el palo evitó el empate, pero de contra el puntero pudo liquidarlo. La incertidumbre se mantuvo hasta el pitazo final.

Ferro se quedó festejando con su gente, Los Andes masticando bronca y sabiendo que deberá dar el todo en el clásico con Temperley.

Final del partido

Los Andes perdió 2-1 frente a Ferro en el estadio Eduardo Gallardón.

López tapó el tercero

Corrida de Mateo Benegas que no pudo con el “1”.

El palo salvó a Oeste

Tiro libre de Valdez Chamorro, desvió Rodríguez Vuotto y la pelota dio en el caño derecho.

¡¡¡GOL DE FERRO!!!

A los 29 minutos. Pase de Enzo Hoyos a espaldas de Rodríguez Vuotto para la definición de Lautaro Parisi mano a mano con el arquero.

¡¡¡GOL DE LOS ANDES!!!

A los 12 minutos. Tras una atajada de Fernando Monetti, la cruzó Valdez Chamorro para la arremetida de Tomás Blanco.

Por poco, Los Andes

En la línea Nicolás Gómez metió la cabeza para evitar el empate.

Empezó el segundo tiempo

Los Andes con la obligación de ir a buscar el resultado.

Terminó el primer tiempo

Los Andes apuró en el final, pero no fue productivo. Ferro se impone 1-0 en Lomas de Zamora.

Ahora llegó Tomás Blanco

La construyó Los Andes por derecha, gran respuesta del arquero.

Quiere resurgir el local

Apuró Valdez Chamorro, le dio de zurda y atajó Fernando Monetti sin problemas.

Otro aviso de la visita

Sebastián López enmendó el error trabando justo la llegada de Emanuel Dening.

¡¡¡GOL DE FERRO!!!

A los 14 minutos. Rebote de Sebastián López tras remate de Lautaro Parisi, la metió al medio de Emanuel Dening y toque de Nicolás Gómez a la red.

Arranque intenso en Lomas

Buen ritmo en los primeros minutos, con Ferro tomando la iniciativa. Los Andes todavía no se encuentra.

Comenzó el partido

Los Andes recibe líder Ferro por la 24º fecha de la zona A de la Primera Nacional en un encuentro de suma importancia para seguir firme en zona de Reducido y que tendrá la particularidad del regreso del público visitante en el estadio Eduardo Gallardón después de casi 20 años.

Así forman Los Andes y Ferro

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Matías González, Sergio Ortiz, Gabriel Cañete y Axel Valdez Chamorro; Facundo Echevarría y Tomás Blanco. DT: Leonardo Lemos.

Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tevez, Misael Tarón y Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos y Nicolás Gómez; Emanuel Dening y Lautaro Parisi. DT: Juan Manuel Sara.

Hora: 14.30. Árbitro: Maximiliano Macheroni. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play.

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