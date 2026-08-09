Los Andes dejó pasar el tren frente al puntero

El triunfo no paró en la estación Lomas

Los Andes no se subió al tren, dejó pasar la chance e hilvanó su tercer partido sin triunfos al perder frente a Ferro por 2-1 en el estadio Eduardo Gallardón. El Milrayitas cayó a la 8º posición de la zona A de la Primera Nacional, pero se mantuvo en puestos de Reducido.

El equipo de Leonardo Lemos fue de menos a más en el primer tiempo. Le costó asociarse, sufrió el gol de Nicolás Gómez que la empujó a la red entrando por el medio, pero reaccionó después de los 25 minutos cuando se acomodaron sus volantes y comenzó a aparecer Alex Valdez Chamorro con sus gambetas.

Matías González encabeza un avance de Los Andes.

Con más empuje que fútbol, Los Andes pisó varias veces el área de Fernando Monetti, pero la falta de un “9” se hizo notar. Dos veces intentó Valdez Chamorro, otra Tomás Blanco, hasta un gol anulado a Daniel Franco a instancias del línea Damián Espinoza por posición adelantada.

Reacción, empate y nuevo golpe

La necesidad del resultado hizo que el local se adelantara en el campo rival. Ferro sabía eso, pero extrañó que se refugiara tanto, dándole campo y pelota a un Los Andes que fue, pero que dejó espacios.

Fernando Monetti se hizo figura al taparle el remate a Facundo Echevarría, pero en la jugada siguiente y luego de un centro cruzado, Valdez Chamorro la puso al medio para que Tomás Blanco estableciera la igualdad.

Los hinchas de Ferro en Lomas.

Fue en el mejor momento del local, acorralando a Ferro y yendo a buscar más. Pero, se descuidó en una y pagó caro. Enzo Hoyos puso un pase quirúrgico a espaldas de Rodríguez Vuotto para que Lautaro Parisi punteara la pelota por debajo de la salida de Sebastián López.

En el cuarto de hora final, llovieron los centros sobre el área Verdolaga, el palo evitó el empate, pero de contra el puntero pudo liquidarlo. La incertidumbre se mantuvo hasta el pitazo final.

Ferro se quedó festejando con su gente, Los Andes masticando bronca y sabiendo que deberá dar el todo en el clásico con Temperley.