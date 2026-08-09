Los Andes dejó pasar el tren frente al puntero

El triunfo no paró en la estación Lomas
Los Andes no se subió al tren, dejó pasar la chance e hilvanó su tercer partido sin triunfos al perder frente a Ferro por 2-1 en el estadio Eduardo Gallardón. El Milrayitas cayó a la 8º posición de la zona A de la Primera Nacional, pero se mantuvo en puestos de Reducido.
El equipo de Leonardo Lemos fue de menos a más en el primer tiempo. Le costó asociarse, sufrió el gol de Nicolás Gómez que la empujó a la red entrando por el medio, pero reaccionó después de los 25 minutos cuando se acomodaron sus volantes y comenzó a aparecer Alex Valdez Chamorro con sus gambetas.
Matías González encabeza un avance de Los Andes.
Con más empuje que fútbol, Los Andes pisó varias veces el área de Fernando Monetti, pero la falta de un “9” se hizo notar. Dos veces intentó Valdez Chamorro, otra Tomás Blanco, hasta un gol anulado a Daniel Franco a instancias del línea Damián Espinoza por posición adelantada.
Reacción, empate y nuevo golpe
La necesidad del resultado hizo que el local se adelantara en el campo rival. Ferro sabía eso, pero extrañó que se refugiara tanto, dándole campo y pelota a un Los Andes que fue, pero que dejó espacios.
Fernando Monetti se hizo figura al taparle el remate a Facundo Echevarría, pero en la jugada siguiente y luego de un centro cruzado, Valdez Chamorro la puso al medio para que Tomás Blanco estableciera la igualdad.
Los hinchas de Ferro en Lomas.
Fue en el mejor momento del local, acorralando a Ferro y yendo a buscar más. Pero, se descuidó en una y pagó caro. Enzo Hoyos puso un pase quirúrgico a espaldas de Rodríguez Vuotto para que Lautaro Parisi punteara la pelota por debajo de la salida de Sebastián López.
En el cuarto de hora final, llovieron los centros sobre el área Verdolaga, el palo evitó el empate, pero de contra el puntero pudo liquidarlo. La incertidumbre se mantuvo hasta el pitazo final.
Ferro se quedó festejando con su gente, Los Andes masticando bronca y sabiendo que deberá dar el todo en el clásico con Temperley.
Final del partido
Los Andes perdió 2-1 frente a Ferro en el estadio Eduardo Gallardón.
ST 45 + 5' | Final del partido en Lomas:Los Andes perdió 1 a 2 ante Ferro. El gol Milrayitas lo hizo Blanco.#LosAndes 1 - #Ferro 2 #DaleLomas pic.twitter.com/hVGjgojx0c— Club Los Andes (@clublosandes) August 9, 2026
López tapó el tercero
Corrida de Mateo Benegas que no pudo con el “1”.
El palo salvó a Oeste
Tiro libre de Valdez Chamorro, desvió Rodríguez Vuotto y la pelota dio en el caño derecho.
¡¡¡GOL DE FERRO!!!
A los 29 minutos. Pase de Enzo Hoyos a espaldas de Rodríguez Vuotto para la definición de Lautaro Parisi mano a mano con el arquero.
"Lautaro Parisi"Por el gol del jugador de Ferro ante Los Andes. pic.twitter.com/UDAX49iitj— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026
¡¡¡GOL DE LOS ANDES!!!
A los 12 minutos. Tras una atajada de Fernando Monetti, la cruzó Valdez Chamorro para la arremetida de Tomás Blanco.
"Tomás Blanco"Por el gol del jugador de Los Andes que al igual que jugador de Ferro festeja marcándose el escudo. https://t.co/h72M5Gfyhe pic.twitter.com/D6g5vlCrW3— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026
Por poco, Los Andes
En la línea Nicolás Gómez metió la cabeza para evitar el empate.
Empezó el segundo tiempo
Los Andes con la obligación de ir a buscar el resultado.
Terminó el primer tiempo
Los Andes apuró en el final, pero no fue productivo. Ferro se impone 1-0 en Lomas de Zamora.
PT 45 + 6' | Final del primer tiempo:Los Andes pierde por la mínima contra Ferro en Lomas.#LosAndes 0 - #Ferro 1#DaleLomas pic.twitter.com/zhCVZb4YAU— Club Los Andes (@clublosandes) August 9, 2026
Ahora llegó Tomás Blanco
La construyó Los Andes por derecha, gran respuesta del arquero.
Quiere resurgir el local
Apuró Valdez Chamorro, le dio de zurda y atajó Fernando Monetti sin problemas.
Otro aviso de la visita
Sebastián López enmendó el error trabando justo la llegada de Emanuel Dening.
¡¡¡GOL DE FERRO!!!
A los 14 minutos. Rebote de Sebastián López tras remate de Lautaro Parisi, la metió al medio de Emanuel Dening y toque de Nicolás Gómez a la red.
"Nicolás Gómez"Por el gol del jugador de Ferro que festejó marcándose el escudo e hizo explotar a la parcialidad visitante. pic.twitter.com/SK0Lax0ryh— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026
Arranque intenso en Lomas
Buen ritmo en los primeros minutos, con Ferro tomando la iniciativa. Los Andes todavía no se encuentra.
Comenzó el partido
Los Andes recibe líder Ferro por la 24º fecha de la zona A de la Primera Nacional en un encuentro de suma importancia para seguir firme en zona de Reducido y que tendrá la particularidad del regreso del público visitante en el estadio Eduardo Gallardón después de casi 20 años.
"Soy de Lomas"Porque la hinchada de Los Andes tapa a la banda de Ferro en la salida del equipo local. pic.twitter.com/FJ6pLNCpr6— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026
"Ferro mi buen amigo"Por el recibimiento de la banda de Ferro ante Los Andes. pic.twitter.com/mwbmXqr0i5— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026
Así forman Los Andes y Ferro
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Matías González, Sergio Ortiz, Gabriel Cañete y Axel Valdez Chamorro; Facundo Echevarría y Tomás Blanco. DT: Leonardo Lemos.
¡Así sale Los Andes! Así forma el equipo dirigido por Leonardo Lemos para enfrentar a Ferro en el Estadio Eduardo Gallardón. Viví el minuto a minuto a través de X.#VamosMilrayitas pic.twitter.com/GuWaqEzJrf— Club Los Andes (@clublosandes) August 9, 2026
Ferro: Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Federico Tevez, Misael Tarón y Emiliano Ozuna; Matías Kabalin, Felipe Obradovich, Enzo Hoyos y Nicolás Gómez; Emanuel Dening y Lautaro Parisi. DT: Juan Manuel Sara.
¡LOS 11 DE OESTE! ¡Así formará Ferro para enfrentar a Los Andes! pic.twitter.com/7NAllXo4z4— Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) August 9, 2026
Hora: 14.30. Árbitro: Maximiliano Macheroni. Estadio: Eduardo Gallardón. TV: LPF Play.