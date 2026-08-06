Tras 19 años, vuelven los visitantes al estadio Eduardo Gallardón

El estadio Eduardo Gallardón le abrirá sus puertas a los visitantes.

Este domingo, Los Andes recibirá a Ferro en el estadio Eduardo Gallardón por la 24º fecha de la zona A de la Primera Nacional , que contará con la presencia del público visitante. Por eso, el 12 de mayo de 2007 no fue un partido más el que se disputó en Lomas de Zamora por la vieja Primera B Metropolitana.

Ese sábado, de hace más de 19 años, fue la última vez que se abrieron las puertas del estadio Milrayitas para recibir a un equipo. Quién fue: Temperley , cuyos hinchas se ubicaron en la tribuna lateral Alfredo Palacios.

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Por eso, desde que se implementó el regreso de los visitantes, es la primera vez que Los Andes jugará como local con ambas parcialidades. La primera prueba iba a ser contra Colón de Santa Fe (12º fecha) , pero no hubo acuerdo final.

“Se juega en la cancha y en la tribuna”, posteó Los Andes en sus redes sociales. ¡Después de 19 años volvemos a recibir visitantes, y vos tenés que estar! De esta manera se convoca al hincha a decir presente el estadio Eduardo Gallardón.

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Ahora, y a partir de esta iniciativa, el hincha de Los Andes espera la noticia para alentar al Milrayitas fuera de casa. Para Ferro es la tercera vez, ya que trasladó su gente a Bolívar (12º fecha), Morón (22º fecha) y ya tiene en curso la posibilidad de hacerse presente en Isidro Casanova (29º fecha).

Aquél clásico Los Andes-Temperley

Por la 20º fecha del Torneo Clausura 2007 de la Primera B, se enfrentaron Los Andes y Temperley, dirigidos por Mario Rizzi y José Barrella, respectivamente. Fue triunfo del dueño de casa por 2-1, bajo el arbitraje de Pablo Zechillo.

Los goles de Los Andes los marcó Daniel Alejandro Vega, a los 27m. del primer tiempo, de penal, y a los 38m. del complemento; descontando a dos del final del clásico Fernando Adrián Pasquinelli, también de penal.

Temperley, el último que llevó hinchas al estadio Eduardo Gallardón.

Los Andes formó con: Luciano Díaz; Hernán Grana, Jorge Balanda, Alejandro Arébalo y Mauricio Di Benedetto; Víctor Eber Molina Ríos, Gustavo Ruiz Díaz y Gonzalo Bustamante (Enrique Colliard); Martín Castagnino (Jonatan Tridente), Daniel Vega y Maximiliano Acosta (Ezequiel Villán).

Temperley lo hizo con: Federico Crivelli; Maximiliano Núñez (Luis Rodríguez), Diego Rodríguez, Héctor Virardi y Lucas Abraham; Elio Yegros, Emiliano Giannunzio y Juan Nieto; Rodrigo Stalteri (Jorge Ramos Martínez), Sergio Escalante (Fernando Pasquinelli) y Pablo Caballero.

La prohibición de público visitante en el ascenso del fútbol argentino comenzó en junio de 2007, tras el asesinato de Daniel Cejas, hincha de Tigre, tras la Promoción contra Nueva Chicago, en Mataderos.

Autoridades en el Eduardo Gallardón

Este domingo, desde las 14.30, Maximiliano Macheroni arbitrará el encuentro entre Los Andes y Ferro. El oriundo de Santa Fe estará acompañado por Damián Espinoza y Cristian Herrera. Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.