En una pobre actuación, Los Andes perdió en Salta

Los Andes no encontró su Norte
Los Andes perdió frente a Central Norte de Salta por 1-0 como visitante y se complicó en la zona A de la Primera Nacional, ya que bajó a la 7º posición, mientras que el Cuervo, a pesar del triunfo, todavía sigue en puestos de descenso.
No fue bueno lo del equipo de Leonardo Lemos ante un rival muy limitado, pero que salió a jugar consciente de la situación que atraviesa. El empuje del final no le alcanzó a la visita, que en líneas generales jugó un mal partido que pagó con la derrota.
Los Andes sufrió una dura caída.
El gol de Francisco Borda contó con algo de fortuna, ya que la pelota le picó dos veces a Sebastián López antes de tocar la red. Pero, también es cierto que a Los Andes lo sorprendieron con un pelotazo desde campo contrario a espaldas de Brian Leizza.
Central Norte cuidó la ventaja, se defendió y jugó al error de un Los Andes que solo asomó las narices con cabezazos de Facundo Villarreal -salió temprano lesionado- y Julián Navas, ambos desviados.
Los Andes fue pura impotencia
Si bien el Milrayitas tuvo la intención de adelantarse en busca del empate, el plan no lo ejecutó correctamente. Alex Valdez Chamorro mostró el camino sin acompañantes a su lado. Se hizo difícil.
A medida que pasaban los minutos crecía la posibilidad de un segundo gol del equipo salteño, pero Sebastián López se encargó de mantener la diferencia mínima con grandes intervenciones.
Los Andes no arrancó bien la segunda rueda, ni en fútbol, ni en resultados. En los próximos tres partidos deberá recuperar algo de lo que lo llevó a los primeros puestos. Se le vienen Ferro, Temperley y Chaco For Ever, estos dos últimos de visitante. Es hora de levantarse.
Terminó el partido
Dura derrota de Los Andes ante Central Norte que sigue en zona de descenso.
ST 45 + 5' | Final del partido en Salta:Los Andes perdió 1 a 0 con Central Norte.#CentralNorte 1 - #LosAndes 0 #DaleLomas pic.twitter.com/8FkgM8yEIC— Club Los Andes (@clublosandes) August 2, 2026
Borda se perdió el segundo
Con Los Andes regalado, Valdez Chamorro salvó a su arco.
"Jorge Valdez Chamorro"Por la salvada del jugador de Los Andes ante Central Norte. pic.twitter.com/bfZNsTIt3G— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 2, 2026
Cerca del segundo el local
Sebastián López ahogó el segundo grito de Central Norte.
Intento de Valdez Chamorro
Remate de lejos que picó y controló Fabricio Hass.
Otra vez salvó López
El capitán de Los Andes voló para desviar un remate de Franco Vedoya.
Llegada del Cuervo
Se perfiló Erik Bodencer y respondió abajo Sebastián López.
Los Andes se adelanta sin ideas
La visita empuja, pero no genera nada de peligro.
Comenzó el segundo tiempo
Los Andes debe mejorar, y mucho, si quiere llevarse algo de Salta.
Terminó el primer tiempo
Flojos 45 minutos de Los Andes que es sorprendido por Central Norte que le gana 1 a 0.
PT 45 + 2' | Final del primer tiempo:Los Andes pierde por la minima contra Central Norte en Salta.#CentralNorte 1 - #LosAndes 0#DaleLomas pic.twitter.com/eK5kD2f8SM— Club Los Andes (@clublosandes) August 2, 2026
Los Andes llegó por arriba
Cabezazo cruzado de Julián Navas que pasó frente al arco.
Otro aviso del local
Zurdazo de lejos de Franco Vedoya que el arquero desvió al córner.
Salió lesionado Villarreal
El delantero de Los Andes dejó la cacha llorando, con una lesión en la rodilla izquierda. Ingresó Tomás Blanco.
¡¡¡GOL DE CENTRAL NORTE!!!
A los 14 minutos. Pelotazo largo para Francisco Borda que le ganó a Brian Leizza, su remate le picó a Sebastián López y fue a la red.
"Francisco Borda"Por el gol del jugador de Central Norte ante una horrible defensa de Los Andes y un mal estado del campo del juego. pic.twitter.com/bGqtN80FBP— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 2, 2026
Replicó Los Andes
Centro de Juan Manuel Vázquez y cabezazo desviado de Facundo Villarreal.
¡Qué salvada Franco!
El central de Los Andes evitó en la línea el gol de Francisco Borda.
Comenzó el partido
Los Andes, sin la presencia de tres de sus habituales titulares, enfrenta a Central Norte en el Estadio Padre Ernesto Martearena con la obligación de obtener un buen resultado que le permita seguir firme en los primeros puestos de la zona A.
Formaciones de Central Norte y Los Andes
Central Norte: Fabricio Hass; Mauricio Rosales, Elías Calderón, Agustín Lamosa y Pedro Sanz; Gianluca Mancuso, Matías Villarreal, Tomás Castro y Franco Vedoya; Erik Bodencer y Francisco Borda. DT: Mario Sciacqua.
¡Estos son los elegidos para esta tarde #LosAndes #VamosCentral pic.twitter.com/I6CGCWY6XI— Central Norte de Salta (@CACNoficial) August 2, 2026
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Brian Leizza, Daniel Franco y Peter Grance; Franco Rodríguez; Matías González, Juan Manuel Vázquez y Alex Valdez Chamorro; Franco Tissera y Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.
Árbitro: Matías Billone. Estadio: Padre Ernesto Martearena. TV: LPF Play.