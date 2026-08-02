En una pobre actuación, Los Andes perdió en Salta

Los Andes no encontró su Norte

Los Andes perdió frente a Central Norte de Salta por 1-0 como visitante y se complicó en la zona A de la Primera Nacional, ya que bajó a la 7º posición, mientras que el Cuervo, a pesar del triunfo, todavía sigue en puestos de descenso.

No fue bueno lo del equipo de Leonardo Lemos ante un rival muy limitado, pero que salió a jugar consciente de la situación que atraviesa. El empuje del final no le alcanzó a la visita, que en líneas generales jugó un mal partido que pagó con la derrota.

Los Andes sufrió una dura caída.

El gol de Francisco Borda contó con algo de fortuna, ya que la pelota le picó dos veces a Sebastián López antes de tocar la red. Pero, también es cierto que a Los Andes lo sorprendieron con un pelotazo desde campo contrario a espaldas de Brian Leizza.

Central Norte cuidó la ventaja, se defendió y jugó al error de un Los Andes que solo asomó las narices con cabezazos de Facundo Villarreal -salió temprano lesionado- y Julián Navas, ambos desviados.

Los Andes fue pura impotencia

Si bien el Milrayitas tuvo la intención de adelantarse en busca del empate, el plan no lo ejecutó correctamente. Alex Valdez Chamorro mostró el camino sin acompañantes a su lado. Se hizo difícil.

A medida que pasaban los minutos crecía la posibilidad de un segundo gol del equipo salteño, pero Sebastián López se encargó de mantener la diferencia mínima con grandes intervenciones.

Los Andes no arrancó bien la segunda rueda, ni en fútbol, ni en resultados. En los próximos tres partidos deberá recuperar algo de lo que lo llevó a los primeros puestos. Se le vienen Ferro, Temperley y Chaco For Ever, estos dos últimos de visitante. Es hora de levantarse.