Los problemas de Leonardo Lemos en Los Andes: tres bajas y varias dudas

Después del empate de local ante Deportivo Madryn, Los Andes viajará el domingo a Salta para enfrentar a Central Norte por la fecha 23 de la Primera Nacional , en lo que será un partido clave para los de Leonardo Lemos para seguir prendido en los primeros puestos de la zona A.

El Milrayitas afrontará este desafío con varias bajas sensible, ya que no podrá contar con tres de los habituales titulares y deberá reorganizar el equipo de cara a un partido complicado en el norte del país.

Sin emociones. Los Andes empató con Deportivo Madryn y no pudo escalar más alto

Lemos no podrá utilizar a su principal figura, el delantero y goleador del equipo Mauricio Asenjo , quien llegó las 10 amonestaciones en la temporada, y tampoco contará con Julián Rodríguez Vuotto , baluarte de la defensa, y Gabriel Cañete , expulsado en el último encuentro.

De esta manera, el equipo de Lomas de Zamora se presentará bastante diezmado para enfrentar a Central Norte , que está obligado a ganar en su lucha por evitar el descenso y quiere empezar armar una fortaleza en su estadio de la mano de su experimentado entrenador Mario Sciaqua .

El DT de Los Andes no podrá contar con Rodríguez Vuotto.

Los posibles cambios en Los Andes

La baja de estos tres futbolistas significan un problema para el entrenador del Milrayitas. Por eso, en lo que resta de la semana, analizarás diferentes posibilidades para reformular el equipo de cara al próximo partido.

En medio de todo esto, Leo Lemos tiene una buena noticia: volverá a contar con Julián Navas. El lateral derecho cumplió la fecha de sanción y regresará al equipo titular, con lo que Brian Leizza se perfila como el reemplazante de Rodríguez Vuotto.

En el medio, el principal candidato para ocupar el puesto de Cañete es Sergio Ortiz. El "Melli" dejó atrás la molestia que sufrió en el encuentro ante Almirante Brown y que le impidió estar en el cruce ante Ciudad de Bolívar, y nuevamente está en condiciones de jugar luego de 25 minutos en el último partido.

Arriba, en tanto, hay dos candidatos para reemplazar al goleador Asenjo. Por un lado, Camilo Viganoni se perfila como la principal opción, aunque Franco Tisera, uno de los refuerzos que llegaron en el último mercado de pases, también cuenta con chances.