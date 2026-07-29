Yanina Zilli atendió el teléfono dorado en Gran Hermano y cambió las reglas

En la casa de Gran Hermano Generación Dorada se produjo un nuevo momento de enorme tensión cuando Yanina Zilli atendió el teléfono dorado. La jugadora recibió un beneficio que podía modificar la recta final del juego en el reality de Telefe.

Santiago del Moro ingresó virtualmente a la casa más famosa del país para comunicarle cuál era el beneficio que había obtenido. Pero también se vio perjudicada.

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"Dice quien atienda el teléfono dorado no podrá nominar mañana", sentencio Santiago del Moro ante todos los jugadores de Gran Hermano.

Y agregó: "Esa es la parte fea, pero la parte buena es que vas a elegir a alguien para que tampoco nomine mañana. Así que pensá en tu juego, en tu estrategia, en quién te conviene y quién no, que vaya a confesionario, de acuerdo a lo que intuyas".

La decisión de Yanina Zilli en Gran Hermano

Yanina Zilli no dudó demasiado y eligió a Selva Pérez, una de las visitas que ingresó a la casa durante la última semana, para sacarle la posibilidad de nominar en la próxima gala.

La determinación no pasó inadvertida para Selva Pérez, quien reaccionó inmediatamente al enterarse de que no podría participar de las nominaciones. "Con lo que amo nominar", se quejó Selva cuando la escuchó.

"No sé, por intuición, porque sé que intuyo que mi juego no le gusta, que no vino a apoyarme, intuyo que afuera no le gusto, simplemente por eso. Capaz que nada que ver, es lo que yo intuyo", explicó Yanina Zilli su decisión. "Bueno, la dejamos que intuya, entonces", lanzó Selva Pérez.