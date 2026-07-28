La sorprendente confesión de los ex Gran Hermano Coti Romero y Nacho Castañares

Coti Romero y Nacho Castañares se conocieron en la casa de Gran Hermano 2022/2023 y comenzaron un romance cuando ambos ya estaban afuera del reality de Telefe. La correntina y el exfutbolista se separaron en 2025 y siempre mantuvieron una buena relación.

Coti Romero se refirió a su ex novio con lindas palabras y reconoció cómo es el vínculo que mantienen con él. “Para mí, mi hilo rojo es Nacho, por ejemplo”, dijo en Luzu TV.

El hilo rojo es una antigua leyenda de origen asiático que simboliza un vínculo de destino inquebrantable entre almas gemelas o personas predestinadas a encontrarse.

Mientras que Nacho Castañares habló en el streaming Qué alguien le avise sobre lo que siente por su ex en la actualidad a más de un año de terminado el romance.

"Coty" Romero aseguró que su "hilo rojo" es su ex, Nacho Castañares: "Le sigo teniendo mucho cariño. Hablamos súper bien y, el día de mañana, voy a seguir estando". https://t.co/dKpS5r99Mp pic.twitter.com/P9ZXuzOVYK

“Siempre lo dije, a mí lo que me pasó con Coti no me pasó nunca y después de cortar con ella nunca me pasó de vuelta. Entonces es algo que lo tengo presente y lo sé", comenzó Nacho Castañares.

Nacho Castañares y el “hilo rojo”

Mientras que Nacho Castañares también habló de ese hilo rojo que lo une a Coti Romero. "No sé si es mi hilo rojo, capaz eso se sabe con el tiempo, pero sí lo que pasó me costó encontrarlo antes y después. O sea, no lo encontré”, dijo.

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"Es lindo obvio", se sinceró acerca de los dichos de Coti Romero. Y explicó: “Nosotros pasamos por un montón de cosas, al principio éramos amigos y después de repente empezamos a salir, y fue como fue mutando un montón de cosas".

"El cariño siempre estuvo y siempre está. Eso no quiere decir que alguno de los dos estemos especulando con volver. En algún momento la vida dirá si pasa algo de vuelta o si no. Tengo lindo recuerdo y cariño también”, concluyó Nacho Castañares.