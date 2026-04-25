Qué suculenta cifra cobraron Furia y Coti Romero en La cárcel de los Gemelos Dúo

Juliana Scaglione, más conocida como Furia , y Coti Romero, ambas de paso por Gran Hermano, incursionaron en el certamen español La cárcel de los Gemelos Dúo. Al margen de hacer de las suyas en el reality, cobraron un buen dinero

Según trascendió en algunas versiones, Furia y Coti Romero negociaron un piso de 15.000 euros por apenas dos semanas de participación en el programa español.

Unas fichas. Cómo fue el polémico ingreso de Coti Romero a La Cárcel de Los Gemelos Dúo

Esta suculenta cifra, al ser pesificada, alcanza aproximadamente los 24.000.000 de pesos, una suma que contrasta drásticamente con los ingresos que percibieron en Gran Hermano

Mientras que en España las argentinas percibieron casi 24 millones de pesos por 14 días, en Gran Hermano Argentina el sueldo mínimo por semana ronda los 137.000 pesos.

Se estima que un participante que cobra el mínimo en el reality local debería permanecer en la casa durante 177 semanas para igualar lo que Furia y Coti Romero ganaron en una quincena en España.

image Furia y Coti Romero, haciendo de las suyas.

Furia y Coti Romero, en un reality diferente

La Cárcel de los Gemelos está inspirado en el programa de Gran Hermano, un reality de supervivencia y convivencia estilo dúo, donde los participantes viven en celdas como si fuera una cárcel con cámaras fijas 24 horas al día y tienen que superar distintos desafíos. Además, el ganador se llevará un premio de 250.000 euros.

La ganadora fue la jugadora conocida como La Felete tras imponerse en la definición frente a Maxi Miller. Mientras que Furia quedó en el tercer puesto.