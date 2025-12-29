Coti Romero de Gran Hermano contó cómo superó sus trastornos alimentarios

Coti Romero, ex Gran Hermano.

La exparticipante de Gran Hermano, la correntina Coti Romero participó en el programa "La Sesión" y durante la entrevista relevó una etapa de gran vulnerabilidad marcada por la relación con su cuerpo, el odio en redes sociales y cómo eso la llevó a dudar de su propia identidad, incluyendo su ruptura con el Conejo Quiroga.

Coti Romero describió su experiencia luego de la fama conseguida luego de su paso por la casa de Gran Hermano. "Me empecé a dar cuenta de que había algo que no estaba bien, de que me estaba afectando, pero decidí como decir no... hasta que en un momento me di cuenta de que me estaba afectando mucho más y ahí empecé a creerme todo eso que me decía la gente y como a dudar de lo que yo misma era".

Embed Esta crisis la hizo sentir "como si las paredes empezaran a derrumbar y no había como una base", entrando en un conflicto donde ya no entendía quién era ni por qué generaba esas reacciones en los demás. "Vos sos mala, sos gorda, no vas a tener éxito en lo que hagas y todas cosas malas, toda esa índole", dijo.

Coti Romero, ex Gran Hermano, habló de todo Y agregó: "Empecé con las autolesiones porque claro yo quería como concentrarme en otro dolor y no en ese dolor que me estaba causando lo que decía la gente sobre mí y es horrible pero me pasó de querer cortarme y me concentro en eso".

Coti Romero hizo un doloroso descargo en redes sociales por los comentarios que recibe sobre su cuerpo. Coti Romero, ex Gran Hermano. En relación a los trastornos alimenticios, Romero describió cómo la afectó la presión estética. Relató que, tras atravesar una infidelidad pública (Conejo Quiroga, a quien conoció en GH), su cuerpo sintomatizó el dolor de manera extrema: "Pasé un momento muy difícil que se me cerró la garganta y no podía, no entraba la comida en mi organismo, no tenía hambre, no quería... y en ese momento claro la gente decía 'ay pero está re linda ahora, qué bien que le vino todo esto en un peor momento'".

