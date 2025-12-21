Con qué participante de Gran Hermano se involucró Santiago del Moro

El conductor Santiago del Moro reveló que se vinculó emocionalmente con una participante de ediciones pasadas de Gran Hermano , sostuvo que se imaginó “con ella de la mano y no se dio”, en el marco de los castings para la Generación Dorada del reality de Telefe .

En un entrevista con la periodista Analía Franchín, la periodista le consultó al conductor: “¿Alguna vez te involucraste sentimentalmente con algún participante y te dolió que saliera?”, a lo que Santiago del Moro respondió sin vueltas.

“Si, con Furia . Me imaginé con ella saliendo de la mano de la casa, pero no se dio, ganó Lauti en buena ley. A ella la tengo en un lugar especial del corazón”, disparó el animador de Gran Hermano .

“¿Votaste?”, repreguntó su interlocutora, ante esto, el presentador de Gran Hermano sorprendió con un “Eso no, pero mis hijas si”. Más tarde abrió el diálogo a quienes se encontraban en el programa “A La Barbarossa” y “Santi” pidió: “Las quiero a todas acá, en el debate a la noche”.

En línea, explicó cómo es su faceta por fuera del programa: “Tengo una vida muy tranquila, le pongo todo al laburo, soy fanático, hago la radio y estoy con la producción” y sobre su presente en contraste con las extensas jornadas de grabación, bromeó: “Estoy mucho en casa, no me bancan más”.

Santiago del Moro adelantó cómo será Gran Hermano Generación Dorada

“Generación dorada es porque cumple 25 años desde que se hizo la primera edición con Solita -Soledad Silveyra- como conductora y en esta oportunidad tiene la potestad de invitar a participar a personas, pero lo lindo es que somos todos iguales, sin estrato social, título que habilite más que otro o barrios que puedan más, ni edades”, detalló el conductor.

En tanto, añadió: “El currículum lo van a dejar en la puerta y van a entrar con la particularidad de que este Gran Hermano va a poder invitar a gente a participar de prueba de cámara. Nadie va a poder entrar sin el casting previo”.