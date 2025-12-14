Cuál es llamativa preocupación de la China Suárez por sus escenas de sexo

Desde la producción de la exitosa serie del mundo carcelario se sorprendieron mucho por el pedido y se lo negaron, según informaron en Intrusos, en la pantalla de América TV. Lo cierto es que la actriz se animó a interpretar escenas muy fuertes, inclusive una de una violación que sufre en unas escenas. Luego la información fue repicada en el noticiero de El Trece.

Este pedido llega después de que el ex de Wanda Nara contara en el programa de Mario Pergolini que no le gusta que su novia haga escenas de sexo y que desde que está a su lado, le explicó que no está de acuerdo con que haga ese tipo de contenido para las producciones en las que participa.

“Hay escenas fuertes. Mauro está ansioso por verlas. Vio dos, tres capítulos”, dijo la China Suárez en "Otro Día Perdido", al tiempo que Mauro Icardi sumó sobre el tema: “En lo que vi, ya aparece en bolas. Después no sé cómo sigue".

image El pedido de Mauro Icardi a la China Suárez.

“Ya me conoce, me conoció así. No es que hice muchos infantiles ni nada. En general, siempre estoy en bolas”, explicó la China Suárez y entonces Mauro Icardi agregó: “Lo bueno es que lo hizo antes de estar conmigo. Después de estar conmigo, no. Esas cosas no me gustan, y se lo dejé en claro el primer día. Soy celoso”.

“A mí no me quedó otra que verlo porque fuimos al estreno, pero desde ese día se lo dejé en claro. Ahí recién estábamos empezando. Fue al principio y le dije ‘a mí esto no me gusta’”, sentenció Mauro Icardi en esa oportunidad.