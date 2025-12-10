miércoles 10 de diciembre de 2025
Escribinos
10 de diciembre de 2025
¿Qué onda?

Qué dijo L-Gante de la "relación secreta" con La China Suárez

L-Gante estuvo como invitado en el programa de Moria Casán y la diva lo puso entre las cuerdas al preguntarle por su vínculo con la China Suárez.

La China Suárez y L-Gante.&nbsp;

La China Suárez y L-Gante. 

El cantante charlaba sobre los pases de factura que se hizo con Wanda Nara tras la separación y Moria Casán no tardó en meterle el dedo en la llaga.

Lee además
Benjamín Vicuña y la China Suárez, sin paz.
Conflicto.

Con quién pasarán las Fiestas los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña
Todo mal entre Wanda Nara y La Joaqui y la China Suárez.
Son rumores.

Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China

El músico aseguró: “Poco a poco ya convivíamos con mucho conflicto por temática ajena y uno ya decidía hacer cada vez más la suya”.

Sobre la separación con Wanda, marcó: “Me acuerdo que me había segundeado en Mallorca a una gira que yo tenía. De ahí estuvimos en Milán e íbamos a concretar un viaje a Ibiza ella, yo y mis dos managers. Y esa noche hubo una discusión, nos fuimos a dormir y ella se quedó en Milán y yo me fui para Ibiza”.

Embed

Moria Casán profundizó: “Ahí se fueron separando. No me contaste el cuerno que le metiste… Para que ella lo haya considerado una deslealtad. ¿Cuál es la deslealtad entonces a la que ella se refiere que estaba muy enojada? ¿La canción con La China?”.

“No, pero tampoco te voy a contar cosas internas. ¿Viste cuando tenés una puerta abierta y no te podés quejar porque, qué sé yo, me debés una? Es así. Estamos a mano”, explicó L-Gante.

Picante ida y vuelta de L-Gante y Moria Casán

Moria aclaró que “era como una pareja libre, un ida y vuelta de a ver quién cagaba a quién. Es peligroso porque si no está planteada la pareja como una pareja libre y empiezan a ver quién la tiene más grande…”.

“Hoy en día estamos a mano, claro, es así lo de medirse. No hay que competir. Y menos entre pareja”, sentenció el cantante.

image
L-Gante habló de la China Suárez con Moria Casán.

L-Gante habló de la China Suárez con Moria Casán.

La conductora aprovechó una imagen con la China Suárez en la pantalla: “Mirá acá con La Chinita. ¿Pasó algo con La China, baby? ¿Te gusta La China? ¿Te gusta? ¿Y por qué la elegiste?”.

“No. Pero bueno, trabajamos bien, profesionalmente”, respondió L-Gante. Moria le tiró de la lengua con picardía al asegurar que “profesionalmente te gusta”. “No me quemés. No me quemés”, rogó clemencia el músico.

Casán se apiadó al admitir: “Ya entendí todo, ya entendí todo. Algo pasó”. “No, nada. Te lo puedo asegurar. Solo profesional. ¿Vos qué pensás?”, respondió.

Temas
Seguí leyendo

Con quién pasarán las Fiestas los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China

El impensado palito de Sergio Goycochea y Pampita para La China Suárez

Wanda Nara mostró los regalos más tiernos que recibió en su cumple

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Luis Gastón Lamas, junto a Pato Fontanet. 
Fea la actitud.

El baterista de Pato Fontanet dijo que tenía una bomba en un aeropuerto

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

La China Suárez y L-Gante. 
¿Qué onda?

Qué dijo L-Gante de la "relación secreta" con La China Suárez