El impensado palito de Sergio Goycochea y Pampita para La China Suárez

La rivalidad entre Pampita y la China Suárez parecía haber quedado atrás gracias a las grandes sonrisas que dibujaron durante su último encuentro. Sin embargo, un nuevo capítulo se sumó a la contienda de las mediáticas, a la que sumó Sergio Goycochea .

En el marco del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 , Pampita presentó el juego de un canal de deportes junto al ex arquero y conductor Sergio Goycochea y la modelo explicó: “Bienvenidos al grupo de la suerte, para jugar, elegí los países de la lista y ponelos en el grupo. Sólo están los países que participan del mundial”.

Entonces, en modo de ejemplificación, el ex arquero de la Selección Argentina: “¿India no está?”, a lo que Pampita contestó: “India no”. Así que el héroe del Mundial Italia 90 repreguntó: “¿Pakistán?” y la modelo sonrió: “Tampoco”.

Pero el foco llegó cuando el periodista preguntó: “¿Y ‘La China’?”, ante esto la modelo contestó: “No, China, no”. Luego del cruce de algunas miradas cómplices y a cámara, continuaron con la explicación del juego.

Pampita deslumbró su look y adelantó su nueva colaboración

Pampita fue una de las figuras más buscadas de la noche en la gala de la revista Gente y no solo por su rol como conductora, sino también llamó la atención por su look y por los proyectos que adelantó para el próximo año.

Fiel a su estilo, compartió cada detalle del fashion tip que la acompañó en la gala: “Hoy me vine con la boca del color rojo. El vestido era negro, muy clásico, años 50 de Carolina Herrera”, contó.

image El look de Pampita.

Según explicó, tanto el maquillaje como el toque de color que llevó fueron pensados para que “el protagonista de la noche” fuera justamente ese contraste.

Finalmente, agregó una novedad: “Ahora se viene toda mi línea de decoración con ´De Sillas´ la semana que viene. Así que a soñar en grande siempre”.