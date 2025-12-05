La Joaqui blanqueó sus deseos de casarse con Luck Ra en MasterChef Celebrity

"Desde que vos hablaste con mi marido, todos los días me hace el desayuno a las 7 de la mañana, así que algo le habrás dicho. Así que quiero que sepas que tu poder de persuasión ya ha logrado actitudes maritales”, dijo La Joaqui.

Son rumores. Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China

Y agregó sobre el tema: “A mí no me importa toda la cuestión legal, solo quiero que hagamos una fiesta grande y ponerme un lindo vestido blanco, en eso soy tradicional. Desde que vos hablaste con él, me dio llave de su casa, desayuno 7 am y mensajes mucho más compuestos de amor, antes era más tímido… Traes suerte".

Cuando llegó el momento de que La Joaqui presentó su plato, Wanda Nara mencionó el posible casamiento con Luck Ra y le dice a Damián Betular que podría ayudar.

La Joaqui habló de todo con Wana Nara

"Lo llamás a Luck Ra y le decís 'ya tengo la torta preparada'", dijo el talentoso pastelero. Entonces el chef afirmó que puede contar con los tres para su casamiento.

De todos modos, Germán sentenció: "Yo me opongo al matrimonio, estoy a favor del amor, en contra de los papeles". Rápidamente, La Joaqui aclaró: "Yo tampoco quiero papeles, quiero la fiesta".

La Joaqui y Luck Ra están en una relación desde abril de 2024 y ambos la oficializaron en las redes sociales en junio de ese mismo año.

Su romance comenzó después de conocerse en una fiesta de 15 años, y lo han oficializado públicamente con mensajes y publicaciones, incluyendo una foto desde España. Ambos se han mostrado enamorados y felices, aunque no tienen planes inmediatos de casarse.