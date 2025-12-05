viernes 05 de diciembre de 2025
Escribinos
5 de diciembre de 2025
Se vienen los confites.

La Joaqui blanqueó sus deseos de casarse con Luck Ra en MasterChef Celebrity

La Joaqui contó sus planes de casarse con Luck Ra en MasterChef Celebrity, el reality de Telefe, luego de la insistencia de Wanda Nara sobre el tema.

Por Diario La Unión
La Joaqui y Luck Ra.

La Joaqui y Luck Ra.

"Desde que vos hablaste con mi marido, todos los días me hace el desayuno a las 7 de la mañana, así que algo le habrás dicho. Así que quiero que sepas que tu poder de persuasión ya ha logrado actitudes maritales”, dijo La Joaqui.

Lee además
Una dupla fue salvada en MasterChef Celebrity. 
¡Ups!

Qué participantes de MasterChef Celebrity prometieron hacer un "trío"
Todo mal entre Wanda Nara y La Joaqui y la China Suárez.
Son rumores.

Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China

Embed

Y agregó sobre el tema: “A mí no me importa toda la cuestión legal, solo quiero que hagamos una fiesta grande y ponerme un lindo vestido blanco, en eso soy tradicional. Desde que vos hablaste con él, me dio llave de su casa, desayuno 7 am y mensajes mucho más compuestos de amor, antes era más tímido… Traes suerte".

Cuando llegó el momento de que La Joaqui presentó su plato, Wanda Nara mencionó el posible casamiento con Luck Ra y le dice a Damián Betular que podría ayudar.

La Joaqui habló de todo con Wana Nara

"Lo llamás a Luck Ra y le decís 'ya tengo la torta preparada'", dijo el talentoso pastelero. Entonces el chef afirmó que puede contar con los tres para su casamiento.

De todos modos, Germán sentenció: "Yo me opongo al matrimonio, estoy a favor del amor, en contra de los papeles". Rápidamente, La Joaqui aclaró: "Yo tampoco quiero papeles, quiero la fiesta".

image

La Joaqui y Luck Ra están en una relación desde abril de 2024 y ambos la oficializaron en las redes sociales en junio de ese mismo año.

Su romance comenzó después de conocerse en una fiesta de 15 años, y lo han oficializado públicamente con mensajes y publicaciones, incluyendo una foto desde España. Ambos se han mostrado enamorados y felices, aunque no tienen planes inmediatos de casarse.

Temas
Seguí leyendo

Qué participantes de MasterChef Celebrity prometieron hacer un "trío"

Wanda fue acusada de bajar de un evento a La Joaqui y la China

Alex Pelao habló de sus trastornos alimenticios en Masterchef Celebrity

Cuándo y dónde se inaugurará la esquina Charly García

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Ian Lucas y Evangelina Anderson.  video
¿Qué onda?

Ian Lucas sobre Evangelina Anderson: "Es la mujer más hermosa del país"

Por  Diario La Unión

Las más leídas

Te Puede Interesar

Charly García tendrá su esquina. 
Homenaje.

Cuándo y dónde se inaugurará la esquina Charly García

Por  Diario La Unión