Qué participantes de MasterChef Celebrity prometieron hacer un "trío"

Los integrantes del jurado tuvieron cuatro versiones de torta argentina para degustar en Masterchef Celebrity por Telefe con la misión de salvar dos participantes de la séptima Gala de Eliminación , debido a que en una noche dedicada a la Patria los famosos cocinaron en parejas.

Las tortas más destacadas fueron las de las duplas conformadas por Sofi Martínez y Andy Chango , quienes se repusieron de sus respectivos papelones en la trivia inicial del programa, y por Alex Pelao y Julia Calvo.

La torta argentina de la periodista deportiva y el músico se encontraba muy bien estéticamente, y con sus bizcochos en excelente forma.

“Es contundente de imagen, es como un ladrillo de capas y capas que están bien. El glasé se está secando y le falta, pero está bien. Falta un poquito de dulce de leches y detalles, pero tendrían que estar orgullosos”, les dijo Damián Betular a Sofi y Andy.

Martitegui les que están orgullosos de lo que hicieron y que Momi Giardina debería estar preocupada por la buena pareja que él hizo con la periodista ante su ausencia.

Sofi Martínez y Andy Chango, salvados en MasterChef Celebrity

Alex y Julia tuvieron el cierre de la degustación, y fueron justo de un difícil traspié de Sofía "La Reini" Gonet y Miguel Ángel Rodríguez en el que Donato de Santis bromeó con que debían pedirle perdón a Dolores, pueblo donde nació la torta argentina.

La parte de arriba de la torta se veía muy bien, como así también el interior, el jurado señaló que estaba pareja en niveles y sabores, aunque le faltaba dulce de leche.

39891 Sofi Martínez y Andy Chango, la dupla salvada en MasterChef Celebrity.

Betular comentó que los 3 estaban orgullosos de que los participantes se encontraran enteros y felices después de una prueba de pastelería, y comunicó que el jurado se inclinó a favor de salvar a Sofi y Andy.

Ellos subieron al balcón y bromearon primero con que serían un "trío" con Momi, para luego corregirse y definir que armarían "un triunvirato" como en aquellos primeros días de la patria argentina.