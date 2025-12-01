Susana Roccasalvo contó quién en su "chongo" en MasterChef Celebrity

En MasterChef Celebrity se invirtieron los roles cuando Wanda Nara indagó con mucha picardía y le sacó una serie de declaraciones de su intimidad a Susana Roccasalvo , participante del certamen de Telefé y una histórica periodista de espectáculos y farándula.

La conductora de Masterchef Celebrity se acercó a hablar de la comida de mar que tenían que realizar y la periodista indicó que suele ir a cenar y pide platos de ese estilo, por lo que la repregunta obvia fue con quién sale a comer.

“Hoy te diría que un amorío no tengo”, anunció Susana Roccasalvo, para luego revelarle a Wanda que le encantaría salir a bailar con Maxi López.

“No necesito que me pague él pero me encantaría que pague Maxi”, expresó, con picardía, la participante de la competencia de cocina.

Susana Roccasalvo se relajó y le brindó detalles de su chongo a Wanda Nara. “No estoy en pareja pero salgo con un cincuentón. Es una linda alegría últimamente, un touch and go como dice Moria. Nos vemos los fines de semana después de mi programa”, reveló.

Igualmente aclaró que no le va a cocinar porque con su último marido comía afuera todas las noches, por lo que quiere “seguir en esa línea” por más que siga adelante con sus platos en Masterchef Celebrity.

image Susana Roccasalvo y compañeros, en MasterChef Celebrity.

TENSIÓN EN MASTERCHEF CELEBRITY

Al margen de este diálogo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Sofi Martínez, Emilia Attias, Eugenia Tobal, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet fueron los famosos sometidos al desafío que comenzó con Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui ingresando al estudio con baldes llenos de pescado.

“En estos baldes tenemos una gran variedad de mariscos que serán los protagonistas en sus platos de esta noche”, anunció Betular ante los participantes.

Acto seguido, todo el jurado procedió a lanzar toda la materia prima en una pileta giratoria con hielo, invadiendo así las cocinas de un olor a mar que disgustó a Wanda Nara.