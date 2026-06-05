Lali Espósito, en River: dónde se puede ver el show en vivo

Lali Espósito se presentará el sábado y domingo , a las 20, en el Estadio de River Plate. Luego agotar cinco estadios Vélez en 2025, serán primeros conciertos de la artista banfileña en el Monumental que marcaran otro logro en su carrera en la música.

Personal anunció la transmisión en vivo del show el domingo 7 de junio desde el Estadio de River Plate , y estará disponible en exclusiva por la plataforma Flow. Una vez finalizada su presentación, el show de Lali Espósito quedará disponible para revivir en el On Demand de Flow.

Sin vueltas. Las contundentes palabras de Lali en los Premios Gardel

Además, también estará disponible el sábado, desde las 18, el último capítulo de Camino a River , la serie de videos que muestra el backstage de toda la puesta en escena.

El buen momento profesional de Lali Espósito

Se trata de dos shows en una etapa marcada por la gira de “No vayas a atender cuando el demonio llama” y por el estreno del documental “LALI: La que le gana al tiempo” y de los dos Premios Gardel que acaba de recibir.

Las entradas para ambos shows figuran agotadas en AllAccess, la ticketera oficial, desde hace tiempo y las localidades se vendieron en tiempo récord.