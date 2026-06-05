sábado 06 de junio de 2026
Escribinos
5 de junio de 2026
Prendé la tele.

Lali Espósito, en River: dónde se puede ver el show en vivo

Luego de agotar cinco Vélez durante 2025, Lali Espósito saldrá a escena el sábado y el domingo con sus esperados dos shows en River Plate.

Lali Espósito no para.&nbsp;

Lali Espósito no para. 

Lali Espósito se presentará el sábado y domingo, a las 20, en el Estadio de River Plate. Luego agotar cinco estadios Vélez en 2025, serán primeros conciertos de la artista banfileña en el Monumental que marcaran otro logro en su carrera en la música.

Personal anunció la transmisión en vivo del show el domingo 7 de junio desde el Estadio de River Plate, y estará disponible en exclusiva por la plataforma Flow. Una vez finalizada su presentación, el show de Lali Espósito quedará disponible para revivir en el On Demand de Flow.

Lee además
Lali Espósito, en el estadio de River. 
Cuenta regresiva.

Lali Espósito palpita sus shows en River Plate: "Está muy zarpado"
Lali Espósito, en los Premios Gardel. 
Sin vueltas.

Las contundentes palabras de Lali en los Premios Gardel

Además, también estará disponible el sábado, desde las 18, el último capítulo de Camino a River, la serie de videos que muestra el backstage de toda la puesta en escena.

lali
Lali Espósito, en River.

Lali Espósito, en River.

El buen momento profesional de Lali Espósito

Se trata de dos shows en una etapa marcada por la gira de “No vayas a atender cuando el demonio llama” y por el estreno del documental “LALI: La que le gana al tiempo” y de los dos Premios Gardel que acaba de recibir.

Las entradas para ambos shows figuran agotadas en AllAccess, la ticketera oficial, desde hace tiempo y las localidades se vendieron en tiempo récord.

Temas
Seguí leyendo

Lali Espósito palpita sus shows en River Plate: "Está muy zarpado"

Las contundentes palabras de Lali en los Premios Gardel

El emotivo mensaje de Cande para Lali tras los Premios Gardel

Premios Gardel 2026: todos los ganadores, con Milo J a la cabeza y llevándose el de oro

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El Indio Solari falleció en su casa. 
La causa.

Se conocieron detalles de la muerte del Indio: lo encontraron al lado de la pileta

Las más leídas

Te Puede Interesar

Lali Espósito no para. 
Prendé la tele.

Lali Espósito, en River: dónde se puede ver el show en vivo