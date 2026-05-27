miércoles 27 de mayo de 2026
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27 de mayo de 2026
Sin vueltas.

Las contundentes palabras de Lali Espósito en los Premios Gardel

Lali Espósito se quedó con dos Premios Gardel, uno junto a Miranda!, y dio un firme discurso al recibir uno de los galardones.

Lali Espósito, en los Premios Gardel.&nbsp;

Lali Espósito, en los Premios Gardel. 

Lali Espósito se llevó dos Premios Gardel, uno de ellos compartido con Miranda!, en una entrega que tuvo a Milo J como el gran ganador en el evento organizado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) en el Teatro Coliseo.

La banfileña se llevó los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista Pop con su disco “No vayas a atender cuando el demonio llama” y Mejor Canción de Pop con "Mejor que vos", en colaboración con Miranda!.

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Uno de los momentos más destacados de la ceremonia lo protagonizó Lali Espósito, que se llevó una de las estatuillas más codiciadas de la noche y dejó un mensaje que rápidamente se viralizó.

Lali Espósito, gran ganadora

Primero subió al escenario con Juliana Gattas de Miranda! y ambas recibieron el galardón como Mejor Canción Pop. Luego, le entregaron el reconocimiento a su disco.

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Lali Espósito, con Juliana Gattas de Miranda!

Lali Espósito, con Juliana Gattas de Miranda!

“A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River. Muchas gracias”, dijo Lali Espósito.

Su escueto y contundente discurso fue recibido con una ovación y selló el espíritu de una noche que celebró tanto los logros colectivos como las conquistas personales.

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