Las contundentes palabras de Lali Espósito en los Premios Gardel

Lali Espósito se llevó dos Premios Gardel, uno de ellos compartido con Miranda!, en una entrega que tuvo a Milo J como el gran ganador en el evento organizado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) en el Teatro Coliseo.
La banfileña se llevó los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista Pop con su disco “No vayas a atender cuando el demonio llama” y Mejor Canción de Pop con "Mejor que vos", en colaboración con Miranda!.
Uno de los momentos más destacados de la ceremonia lo protagonizó Lali Espósito, que se llevó una de las estatuillas más codiciadas de la noche y dejó un mensaje que rápidamente se viralizó.
Lali Espósito, gran ganadora
Primero subió al escenario con Juliana Gattas de Miranda! y ambas recibieron el galardón como Mejor Canción Pop. Luego, le entregaron el reconocimiento a su disco.
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Lali Espósito, con Juliana Gattas de Miranda!
“A veces nos hacen creer que decir lo que pensamos o hacer lo que sentimos puede alejarnos del público o puede costarnos caro. Este álbum me enseñó todo lo contrario. Nos vemos en River. Muchas gracias”, dijo Lali Espósito.
Su escueto y contundente discurso fue recibido con una ovación y selló el espíritu de una noche que celebró tanto los logros colectivos como las conquistas personales.