miércoles 27 de mayo de 2026
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27 de mayo de 2026
Fallo polémico.

La Justicia de Lomas declaró inimputables a dos menores por el crimen de un jubilado

Un Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas determinó que los jóvenes eran no punibles y ordenó dejarlos en libertad.

Los jóvenes delincuentes quedaron filmados.

Los jóvenes delincuentes quedaron filmados.

La Justicia de Lomas de Zamora absolvió a dos menores acusados de matar a un jubilado durante una violenta entradera ocurrida en Claypole, partido de Almirante Brown. Los jueces los declararon inimputables.

El crimen ocurrió el 1º de diciembre de 2024 en una casa ubicada en la calle Adolfo Bullrich al 700. Un grupo de delincuentes ingresó por una ventana y ataron de manos a Eduardo Villalba, de 69 años, para desvalijar su casa.

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El hombre sufrió un paro cardíaco durante la violenta secuencia y murió a los pocos minutos. Los ladrones se llevaron objetos de valor y escaparon. María Esther, la esposa de la víctima, fue quien lo encontró maniatado y sin vida en la planta alta de la vivienda.

Fallo polémico en Lomas de Zamora

detenidos
Los menores fueron declarados inimputables por la Justicia de Lomas de Zamora.

Los menores fueron declarados inimputables por la Justicia de Lomas de Zamora.

Por el caso habían sido detenidos dos menores de 15 años, señalados como autores del robo y el asesinato. Fueron procesados y llevados a juicio ante un Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, pero debido a su edad, tuvieron un beneficio inesperado.

Los jueces decidieron absolver a ambos imputados y declararlos inimputables, ya que ambos eran menores de edad cuando cometieron el homicidio y todavía lo son. Además, ordenaron dejarlos en libertad.

Ambos jóvenes habían estado alojados durante un año y medio en un instituto de menores, pero ahora volverán a sus casas a pesar del grave antecedente penal en su contra. El fallo generó mucha polémica.

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