martes 26 de mayo de 2026
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26 de mayo de 2026
Quedaron filmados.

Hicieron una entradera con un auto robado en Lomas de Zamora y los detuvo la Policía

El coche, utilizado como apoyo, tenía pedido de secuestro por la Comisaría 7ª de Lomas de Zamora. Hubo dos detenidos.

El auto fue robado en Villa Centenario y luego utilizado para otros robos.

El auto fue robado en Villa Centenario y luego utilizado para otros robos.

La Policía Bonaerense detuvo a dos delincuentes que habían utilizado un auto robado en Lomas de Zamora para cometer una entradera en la localidad de Quilmes. Les incautaron varias herramientas para robar casas.

Todo ocurrió el sábado a la madrugada en la calle La Rioja al 2800. Efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes observaron un Citroën C4 blanco estacionado en contramano, en actitud sospechosa. Apenas se acercaron para identificar a sus ocupantes, estos aceleraron y escaparon.

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Al mismo tiempo, los policías vieron a cuatro hombres encapuchados y con guantes que salían corriendo de una casa. Inmediatamente empezaron a perseguirlos y pidieron apoyo para interceptar el auto que había huido. Toda la secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad.

Un auto robado en Villa Centenario

auto ladrones
El auto robado en Lomas de Zamora y la huida de los delincuentes.

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Los policías lograron reducir a dos jóvenes de 19 años. Habían violentado la reja de la vivienda y estuvieron a punto de entrar a robar. Llevaban consigo un bolso en el que guardaban herramientas utilizadas para abrir puertas, rejas y ventanas, además de guantes y gorros con visera.

Por su parte, personal de la Prefectura Naval Argentina encontró el Citroën C4 blanco a varias cuadras del lugar. El sistema informático mostró que había sido robado en Lomas de Zamora: tenía un pedido de secuestro activo desde el 25 de abril, solicitado por la Comisaría 7ª de Villa Centenario, por el delito de “robo automotor”.

Los dos delincuentes detenidos fueron llevados a la Comisaría 3ª de Quilmes y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 local, imputados por “violación de domicilio y daños en grado de tentativa”.

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