Cómo afrontará Banfield el "crucial" semestre final

Banfield cerró el Torneo Apertura fuera de los puestos de clasificación. Y, después del Mundial, se le viene un Torneo Clausura durísimo. El objetivo será mejorar la campaña del primer semestre porque la tabla de abajo aprieta. Mucha expectativa en cuanto al rearmado del plantel de Pedro Troglio.

En las últimas temporadas, el Taladro estuvo más pendiente del descenso que de ser protagonista o meterse en una copa internacional. Si la hoja de ruta quiere otro rumbo, el club deberá dar un golpe de timón en varios puntos.

Habrá dos descensos. Como hoy ambas tablas (Anual y Promedios) las cierra Estudiantes de Río Cuarto, pasa a tomar relevancia la primera. Ahí, Banfield le lleva 10 puntos a Aldosivi de Mar del Plata (no ganó en el Torneo Apertura).

Entre medio de ellos aparecen Platense (16), Central Córdoba de Santiago del Estero (16), Newell’s (15), Atlético Tucumán (14) y Deportivo Riestra (11). Respecto del Tiburón, el León del Imperio está a tan solo tres unidades.

Banfield, hacia arriba y abajo

La distancia entre el 23º puesto en el que terminó Banfield y el último clasificado a la Copa Sudamericana es de ocho puntos. Ese puesto lo ocupa Belgrano de Córdoba, que ya liberó cupo por ser el campeón del Torneo Apertura que lo clasificó directamente a la Copa Libertadores 2027.

En los promedios, la cosa cambia, porque no todos dividen por tres temporadas. Los riocuartenses tienen que hacer un Torneo Clausura de campeón, Aldosivi divide por dos años. Y, a partir de Sarmiento de Junín comienza la historia. El Kiwi suma 89 puntos en igual cantidad de partidos e inmediatamente aparece el Taladro, con 94 unidades, que en el sprint final del Torneo Apertura fue superado por el Newell’s de Frank Kudelka que alcanzó los 97.

Pedro Troglio Pedro Troglio necesita que la dirigencia de Banfield le acerque refuerzos.

Quiénes no pueden relajarse son el Atlético Tucumán de Julio Falcioni (98), Central Córdoba de Santiago del Estero (100) y después ya, con cierto aire, asoman Platense, Tigre e Instituto de Córdoba (todos con 108). Ojo, en el medio se ubica el otro ascendido, Gimnasia y Esgrima de Mendoza que por coeficiente está entremedio del Ferroviario y los tres anteriormente mencionados.

En duelos directos, Banfield tendrá en la 2º fecha a Sarmiento de Junín en casa y en la siguiente visitará a Estudiantes de Río Cuarto. Y en la 6º visitará a Newell’s.

Que el Mundial no distraiga

El último partido de Banfield fue el 8 de mayo, cuando por Copa Argentina derrotó por penales a San Martín de Tucumán.

Hasta fines de julio, cuando comience el Torneo Clausura, futbolísticamente la dirigencia deberá acertar en el mercado de pases, esencial en lo inmediato.

Sergio Vittor Sergio Vittor, la primera baja de Banfield.

Respecto al plantel, se le rescindió el contrato al defensor Sergio Vittor, es sabido que el goleador Mauro Méndez no seguirá y se busca comprarle el pase para que ingrese dinero. Y la continuidad del arquero y capitán Facundo Sanguinetti depende de que llegue una buena oferta.

El tema refuerzos es el más complicado, una vez más. La dirigencia encabezada por el presidente Matías Mariotto deberá cancelar siete inhibiciones. Hasta tanto no se resuelva ese tema con FIFA, Pedro Troglio no tendrá caras nuevas.